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Хави, из уважения к Куману, не будет вести переговоры с Барсой, пока тот работает

Испания
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Красивые поступки легенды клуба

Хави, из уважения к Куману, не будет вести переговоры с Барсой, пока тот работает

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Экс-полузащитник "Барселоны" Хави, тренирующий катарский "Аль-Садд", не готов вести переговоры о работе в каталонском клубе, пока Роналд Куман занимает пост главного тренера, сообщает Marca. Он уважает нидерландского специалиста.

Испанец с огромным уважением относится к Куману и считает его одной из легенд "Барселоны". Хави не хочет предавать Роналда, вступая в переговоры с сине-гранатовыми в тяжелый для команды момент и не будет вести переговоров с "Барселоной".

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Напомним, что ранее стало известно, что в контракте Хави с "Аль-Саддом" нет пункта об уходе в "Барсу". Опцию убрали при продлении договора.

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В статье: Рональд Куман Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
marca.com

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