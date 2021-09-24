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Хави, из уважения к Куману, не будет вести переговоры с Барсой, пока тот работает
Красивые поступки легенды клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-полузащитник "Барселоны" Хави, тренирующий катарский "Аль-Садд", не готов вести переговоры о работе в каталонском клубе, пока Роналд Куман занимает пост главного тренера, сообщает Marca. Он уважает нидерландского специалиста.
Испанец с огромным уважением относится к Куману и считает его одной из легенд "Барселоны". Хави не хочет предавать Роналда, вступая в переговоры с сине-гранатовыми в тяжелый для команды момент и не будет вести переговоров с "Барселоной".
Напомним, что ранее стало известно, что в контракте Хави с "Аль-Саддом" нет пункта об уходе в "Барсу". Опцию убрали при продлении договора.
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