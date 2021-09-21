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Главные претенденты на замену Кумана: Роберто Мартинес и Хави
Кресло шатается, альтернативы есть
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главные претенденты на замену Рональда Кумана у руля главного тренера "Барселоны": Роберто Мартинес и Хави, сообщает Mundo Deportivo. Тем не менее, нидерландский специалист точно останется в должности до матча с "Кадисом".
Несмотря на последнюю ничью с "Гранадой" (1:1), Куман точно останется тренером каталонского клуба до матча 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса", который пройдет в четверг, утверждает источник.
Основными кандидатами на пост главного тренера "Барсы" в случае отставки Кумана являются Хави, работающий с катарским "Аль-Саддом", и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.
У обоих специалистов хорошие отношения с Йорди Кройфом, который является советником президента "Барсы" Жоана Лапорты.
Напомним, что у "Барселоны" только две победы в 5 стартовых матчах сезона во всех турнирах. Клуб дважды сыграл вничью и один раз проиграл.
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