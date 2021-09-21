Главные претенденты на замену Кумана: Роберто Мартинес и Хави

Главные претенденты на замену Рональда Кумана у руля главного тренера "Барселоны": Роберто Мартинес и Хави, сообщает Mundo Deportivo. Тем не менее, нидерландский специалист точно останется в должности до матча с "Кадисом".

Несмотря на последнюю ничью с "Гранадой" (1:1), Куман точно останется тренером каталонского клуба до матча 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса", который пройдет в четверг, утверждает источник.

Основными кандидатами на пост главного тренера "Барсы" в случае отставки Кумана являются Хави, работающий с катарским "Аль-Саддом", и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.

У обоих специалистов хорошие отношения с Йорди Кройфом, который является советником президента "Барсы" Жоана Лапорты.

Напомним, что у "Барселоны" только две победы в 5 стартовых матчах сезона во всех турнирах. Клуб дважды сыграл вничью и один раз проиграл.