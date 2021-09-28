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Куман: Нужно быть реалистами. С учетом изменений, трудно оставаться на уровне топ-команд
С каждым днём планка всё ниже
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман выступил на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с "Бенфикой", где высказался о текущей форме каталонцев. "Мы ожидаем сложной игры с "Бенфикой", – приводит его слова Marca.
"Нужно быть реалистами. Сейчас, с учетом изменений, происходящих в команде, трудно оставаться на уровне топ-команд.
Мы ожидаем сложной игры с "Бенфикой". Они играют дома, понимаем, какая будет атмосфера, как они сильны на своем поле.
Не думаю, что матч будет открытым, так как в менталитете португальских команд заложены контроль игры и крепкая оборона. Вот чего мы можем ожидать", – отметил Куман.
Напомним, что матч "Бенфика" – "Барселона" пройдет в среду в 22:00 по киевскому времени.
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