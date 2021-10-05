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Лапорта запретил Куману общаться с прессой в Нидерландах – Рональд заявил, что Жоан ни при чем
Тренер собирался на ток-шоу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Редактор нидерландского ток-шоу HLF8 рассказал о том, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта ограничил общение наставника первой команды Рональда Кумана с голландскими журналистами.
Ожидалось, что Куман приедет на передачу своего приятеля Джонни Де Мола, однако якобы мероприятие сорвалось после того, как Лапорта узнал о нем в вышедшем анонсе. Сам Рональд поспешил заявить:
"Лапорта не имеет к этому отношению, это мое решение. Он даже не знал, что я иду на это ток-шоу. У меня вообще нет никакого запрета, полная чушь. Мне не хочется оглядываться назад, и теперь я хочу, чтобы вокруг меня были тишина и покой".
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