Лапорта запретил Куману общаться с прессой в Нидерландах – Рональд заявил, что Жоан ни при чем

Редактор нидерландского ток-шоу HLF8 рассказал о том, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта ограничил общение наставника первой команды Рональда Кумана с голландскими журналистами.

Ожидалось, что Куман приедет на передачу своего приятеля Джонни Де Мола, однако якобы мероприятие сорвалось после того, как Лапорта узнал о нем в вышедшем анонсе. Сам Рональд поспешил заявить: