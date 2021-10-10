Бэйл: Я номер один в Реале по гольфу. Куртуа не лучше меня

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл поговорил с журналистами после того как побывал на чемпионате Испании по гольфу.

"В "Реале" в гольф играют только двое – я и Тибо Куртуа. Я номер один в команде. Тибо не лучше меня.

Когда есть возможность посетить турнир по гольфу, я использую этот шанс. Атмосфера, зрители, хорошая погода – все это здорово. Плюс, конечно, все ребята очень хорошо играют.

Невероятно, насколько гольфисты проявляют себя, находясь под давлением. Футбол этим отличается, потому что давление тоже присутствует, но на поле еще есть арбитр. Гольф – гораздо более интеллектуальная игра. Здесь я даже чувствую больше давления, чем на стадионе, где 80 тысяч зрителей", – сказал Бэйл.