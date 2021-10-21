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Фати о 10 номере: То, чего добился Лео, но удастся больше никому – поэтому я спокоен

Испания
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Фати о 10 номере: То, чего добился Лео, но удастся больше никому – поэтому я спокоен

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Барселоны" Ансу Фати рассказал об ощущениях от игры под 10 номером, после Лионеля Месси и ожиданиях от Эль-Класико. "Мы сыграем дома, в класико нет фаворит", – приводит слова испанца AS.

"Это честь, но я еще ничего не сделал. Я очень спокоен, потому что семья и клуб безумно мне помогают, и я ценю это сильнее всего.

Я не ощущаю давление, выступая под 10-м номером или надевая майку с ним. Я должен двигаться своим путем и не думать о том, чего добился Лео Месси, потому что такое не удастся больше никому.

Класико – это мотивация, потому что "Реал" – это отличный соперник. К большим матчам нужно быть готовым. Команда отдаст все силы, но я сохраняю спокойствие. Я верю в команду, мы, как и всегда, должны прогрессировать. Но мы выйдем на поле, чтобы бороться.

Мы сыграем дома, в класико нет фаворита. Наша мотивация – сыграть для болельщиков. Поэтому важно, чтобы трибуны были заполнены", – сказал Фати.

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Напомним, что Фати предложили взять 10 номер в команде, после того как Лионель Месси покинул клуб. 18-летний нападающий только восстановился после травмы, но уже в 5 матчах забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ансу Фати
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Источник:
as.com

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