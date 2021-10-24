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Бензема - о Золотом мяче: Это то, о чем я мечтаю с детства
Форвард очень хочет получить награду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Французский форвард "Реала" Карим Бензема перед церемонией вручения "Золотого мяча-2021" рассказал о том, что всегда мечтал об этой награде:
"Это то, о чем я мечтаю с детства. Конечно, я мечтал об этом призе, когда был ребенком. Мои кумиры Роналдо и Зидан пришли в "Реал" и взяли "Золотой мяч". Этот приз — одна из тех маленьких вещей, о которых я думаю. Сейчас я ближе к этому, чем когда бы то ни было", - сказал француз.
33-летний Карим Бензема в этом сезоне провел 11 матчей за клуб, в которых забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
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