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Названа сумма отступных Хави в Аль-Садде
Каталонцам придется раскошелиться
"Барселона" и Хави продолжают согласовывать переход специалиста в стан "сине-гранатовых".
Отступные испанца по контракту составляют € 1 млн, пишет Sport.es. По информации источника, вместе с Хави в "Барселону" придут члены его штаба, работавшие с ним в "Аль-Садде": брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.
Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший "Барселону", уволен со своего поста. Он возглавил "Барселону" в августе 2020 года
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