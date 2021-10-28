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Названа сумма отступных Хави в Аль-Садде

Испания
(2 голосов)

Каталонцам придется раскошелиться

Названа сумма отступных Хави в Аль-Садде

Новина українською

"Барселона" и Хави продолжают согласовывать переход специалиста в стан "сине-гранатовых".

Отступные испанца по контракту составляют € 1 млн, пишет Sport.es. По информации источника, вместе с Хави в "Барселону" придут члены его штаба, работавшие с ним в "Аль-Садде": брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.

Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший "Барселону", уволен со своего поста. Он возглавил "Барселону" в августе 2020 года

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В статье: Хави Эрнандес Рональд Куман Барселона Аль-Садд (Доха)
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