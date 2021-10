Примера. Атлетик на последних минутах забил лидеру, первая победа Хетафе

Не повезло "Мальорке". Она выглядела сильнее хозяев, но в итоге не удержала заслуженную победу.

Еще в первом тайме гости создали сразу три стопроцентных шанса, но удар Севильи со штрафного пришелся в перекладину, Ндиай не реализовал выход один на один, и лишь Баба после углового был точен - 1:0.

Впоследствии у "Кадиса" был удобный шанс сравнять, когда Рейна чудом перевел в перекладину удар Собрино, но "Мальорка" все равно сделала больше. Взять хотя бы удар Ли Кан Ина в каркас после смещения в центр.

Апогеем невезения островитян стал момент с удаления: сперва арбитр показал красную игроку "Кадиса" за фол последней надежды, но ВАР показал, что за секунд 30-40 до этого кто-то из островитян пошел на соперника прямой ногой. В итоге судья отменил красную хозяевам и предъявил ее гостям!

Таким вот образом "Кадис" сумел вылезти наконец из обороны и даже сравнять счет. В добавленное время Састре неизвестно зачем толкнул соперника в штрафной, и Негредо с точки восстановил статус-кво.

В таблице после ничьей для команд ничего не поменялось: "Мальорка" идет 12-й с 14 очками; "Кадис" же 17-й с 9-ю.

12-й тур. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Мальорка" - 1:1

Голы: Негредо, 90+3 (с пенальти) - Баба, 29

"Кадис": Ледесма - Карселен (Осмаич, 80), Кала, Фали Хименес (Чуст, 46), Эспино - Чапела (Арсамендия, 69), Йонссон (Аларкон, 62), Алекс, Переа - Лосано, Собрино (Негредо, 61)

"Мальорка": Рейна - Маффео (Састре, 83), Вальент (Седлар, 46), Руссо, Оливан - Баба, Севилья (де Галаррета, 63) - Ндиай (Антонио Санчес, 63), Ли Кан Ин (Батталья, 90+1), Дани Родригес - Анхель

Предупреждения: Фали Хименес, 20, Кала, 77, Аларкон, 90+1 - Ндиай, 18, Дани Родригес, 31, Седлар, 51, Ниньо, 73, Баба, 74, Рейна, 90+2

Удаление: Седлар, 87

Есть первая победа "Хетафе" в сезоне! В прошлом туре команда из пригорода Мадрида потеряла преимущество на 97-й минуте, но сегодня ошибку не повторила.

"Хетафе" играл сильнее в первом тайме и закономерно вышел вперед благодаря сумасшедшему удару Энеса Унала в падении через себя. Этот гол достоин любых наград - кто не видел, немедленно это исправляйте.

Плохая концентрация в обороне, однако, продолжает мучить синих, и под занавес тайма они внезапно пропустили после углового, позволив Кабрере пробить в перекладину, а Серхи Гомесу добить мяч в ворота.

Тренер "Попугаев" Висенте провел некоторые изменения в перерыве, и на второй тайм его команда вышла уже более собранной. Даже без дисквалифицированного лидера атак Рауля де Томаса "Эспаньол" вышел вперед, но судья отменил гол Диматы из-за небольшого офсайда.

2 - Enes Ünal ???????? is the first Getafe player to have scored a brace at Coliseum Alfonso Pérez in #LaLiga since Ángel Rodríguez vs Real Betis in September 2020. Control #GetafeEspanyol #Getafe pic.twitter.com/EIqJuZp5S6

Финальное же слово осталось за великолепным Уналом. На сей раз турок прочувствовал рикошет от защитника и четко пробил Диего Лопеса с близкого расстояния.

Благодаря победе "Хетафе" догнал в таблице "Леванте" - у обеих команд по 6 очков, они делят 19-20 места. "Эспаньол" расположился гораздо выше - 11-м с 14 баллами.

12-й тур. Хетафе. "Колисеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Эспаньол" - 2:1

Голы: Унал, 31, 56 - Серхи Гомес, 38

"Хетафе": Сория - Ньом (Флорентину Луиш, 81), Митрович, Даконам - Суарес, Максимович, Арамбарри, Акуругу (Сильва, 64) - Аленья (Куэнка, 81) - Унал (Мата, 77), Поведа

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Морланес (Баре, 72), Дардер (Морон, 46) - Эмбарба (Ву Лей, 90), Мелендо (Эррера, 46), Меламед (Пуадо, 63) - Димата

Предупреждения: Митрович, 13, Унал, 21, Даконам, 62, Максимович, 66, Сильва, 70, Суарес, 90+2, Мата, 90+6 - Дардер, 27, Пуадо, 69, Педроса, 88, Баре, 90+4

Спасал-спасал "Сосьедад" Алекс Ремиро, а на 90-й минуте взял и подвел. И такое бывает, к сожалению.

"Ла Реал" по-хорошему не наиграл на победу. Хозяева даже если контролировали мяч, то в большинстве случаев это заканчивалось потерями либо офсайдами. Последних было аномально много.

Все, что создал "Сосьедад" - это два выхода на ворота от Исака, когда здорово сыграл Симон. Ну и пенальти, с которого Александр уже забил. Точку, к слову, в начале второго тайма заработал Микель Мерино.

"Атлетик" же атаковал и настырнее, и разнообразнее. Иньяки Уильямс выбегал на ворота - Ремиро вовремя вышел в поле; Рауль Гарсия бил под штангу - вратарь "Ла Реала" в прыжке отразил удар; Беренгер добивал с метра, но опять вратарь сыграл выше всяких похвал.

Под стать голкиперу действовала и оборона "Сосьедада", которая почти не ошибалась. Капитан команды Элустондо как задал тон игре четким подкатом на 2-й минуте, так и доминировал все остальные 88.

5 - Against any other opponent has Iker Muniain scored more goals than against Real Sociedad in LaLiga (five, level with Real Betis), becoming today the first player to score from a direct free kick in this Basque derby in the competition since Markel Susaeta in 2012. Captain. pic.twitter.com/REHuFAAx4k