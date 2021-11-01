Винисиус о новом контракте: Неважно, когда я подпишу новый контракт и сколько мне будут платить

Полузащитник "Реала" Винисиус Жуниор ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с клубом. "Я очень спокоен, потому что контракт действует ещё долго", – приводит слова бразильца AS.

"Мне ничего не говорили. Я очень спокоен, потому что контракт действует еще долго.

Конечно, я бы хотел подписать новое соглашение. Я очень хочу остаться в "Реале" надолго, но очень спокоен по этому поводу.

Сейчас у меня тот же контракт, что я подписал в 16 лет. Неважно, когда я подпишу новое соглашение, и сколько я буду зарабатывать. Значение имеет лишь то удовлетворение, что испытываешь, играя за лучший клуб мира", – сказал Винисиус в интервью TNT Brasil.

Срок действующего контракта бразильца истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что по новому контракту бразилец будет получать около 10 миллионов евро.

В этом сезоне винисиус провел 14 встреч в "сливочной" футболке, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.