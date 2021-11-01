Примера. Сельта сдержала Райо, Гранада ударно съездила в Валенсию

Победная домашняя серия "Райо" подошла к концу. "Сельта" выстояла на "Вальекасе" благодаря своему вратарю Дитуро.

"Кельты" дали передохнуть капитану Яго Аспасу, а его напарник Санти Мина получил мышечную травму уже на 20-й минуте встречи. Это сказалось на качестве моментов гостей - кроме удара со штрафного от Мендеса у них ничего и не было.

"Райо" был намного изобретательнее, особенно в первом тайме. Дитуро пришлось прыгать на все стороны, дотягиваясь до ударов Радамеля Фалькао; еще в одном эпизоде Иси Паласон с близкого расстояния попал в штангу.

После перерыва "Сельта" всеми силами сбивала темп, и в итоге преуспела в этом. Единственный раз, когда Дитуро пришлось выручать, был после удара Франа Гарсии в контратаке, но аргентинский голкипер справился и тут.

Rayo Vallecano 0:0 Celta Vigo



Man of the Match: Matias Dituro (90 Minuten, 5 Paraden) pic.twitter.com/KkBAKXoApC — Scout (FC Bayern Page) (@Scout13741972) November 1, 2021

В таблице после ничьей "Райо" остался 6-м с 20 очками; у "Сельты" 11 баллов и 14-я позиция.

12-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Сельта" - 0:0

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Валентин (Сисс, 87), Комесанья - Паласон (Нтека, 73), Унаи Лопес (Трехо, 63), Альваро Гарсия (Гвардиола, 87) - Фалькао (Бебе, 73)

"Сельта": Дитуро - Васкес, Араухо, Мурильо, Галан (Фонтан, 61) - Тапиа - Браис Мендес, Бельтран (Нолито, 61), Денис Суарес (Аспас, 80) - Тиаго Гальярдо (Йокушлу, 80), Мина (Солари, 23)

Предупреждения: Валентин, 65, Паласон, 69 - Галан, 45, Солари, 51, Браис Мендес, 69, Фонтан, 70, Тапиа, 81

Если в Мадриде сегодня была позиционная борьба, то в Валенсии - футбол без центра поля. "Леванте" поздно проснулся и потому проиграл.

В первом тайме на поле была лишь одна команда. "Гранада" быстро вышла вперед благодаря голу после стандарта от центрбека Санчеса, которому вообще никто не мешал пробить с пары метров.

Второй мяч гостей - результат грубого ляпа Клерка, сбросившего мяч головой точно на Суареса. Могло быть и больше голов, но Айтор Фернандес каким-то чудом отразил плотный выстрел Молины.

Теоретично игру для "Лягушек" мог изменить пенальти в конце первого тайма, но ВАР его отменил - оказалось, Сольдадо, которого сбивали, был в микроскопичном офсайде.

После перерыва "Леванте" вроде бы забрал мяч, имел территориальное преимущество, однако де Фрутос и все тот же Сольдадо слишком спешили с ударами, и ничего путного у них не получалось. Как это делается хозяевам показал Антонио Пуэртас - он запросто обыграл центрбека и пальнул в противоход вратарю.

На этом игра была закончена, а обидевшиеся не на шутку фанаты "Леванте" потянулись к выходу. Их команда после 12 туров занимает последнее, 20-е место, набрав 6 очков. У "Гранады" - 11 баллов и 15-я строчка.

12-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Гранада" - 0:3

Голы: Херман Санчес, 7, Луис Суарес, 38, Пуэртас, 69

"Леванте": Айтор Фернандес - Везу, Дуарте, Клерк - Мальса (Сон, 46) - де Фрутос, Пабло Мартинес (Кампанья, 46), Барди (Кантеро, 72), Франкеса (Вукчевич, 46) - Сольдадо (Дани Гомес, 80), Моралес

"Гранада": Масимиану - Кини, Виктор Диас, Херман Санчес, Нева - Рочина, Милья (Торенте, 87), Монторо, Соро (Эскудеро, 72) - Молина (Бакка, 72), Луис Суарес (Пуэртас, 64)

Предупреждения: Мальса, 25, Сольдадо, 78, Вукчевич, 83 - Херман Санчес, 21, Эскудеро, 90