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Барселона подпишет форварда из-за проблем со здоровьем Агуэро
Клуб активно ищет усиление
Barcelona
Каталонская "Барселона" планирует усилить линию нападения в зимнее трансферное окно.
Клуб из столицы Каталонии нацелен на подписание форварда из-за проблем со здоровьем, которые недавно появились у нападающего Серхио Агуэро.
"Барсу" больше всего интересует трансфер вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Клуб уже вел переговоры с англичанином летом, но теперь кандидатуру Рахима нужно согласовать с новым наставником команды.
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Источник:Cope
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Комментарии (2)
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pyvovarchyk (Львів)
02.11.2021 в 22:55
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metall5291 (Kharkiv)
02.11.2021 в 22:40
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