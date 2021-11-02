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Барселона подпишет форварда из-за проблем со здоровьем Агуэро

Испания
(1 голосов)

Клуб активно ищет усиление

Барселона подпишет форварда из-за проблем со здоровьем Агуэро

Barcelona

Новина українською

Каталонская "Барселона" планирует усилить линию нападения в зимнее трансферное окно.

Клуб из столицы Каталонии нацелен на подписание форварда из-за проблем со здоровьем, которые недавно появились у нападающего Серхио Агуэро.

"Барсу" больше всего интересует трансфер вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Клуб уже вел переговоры с англичанином летом, но теперь кандидатуру Рахима нужно согласовать с новым наставником команды.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Рахим Стерлинг
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Источник:
Cope

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Комментарии (2)
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pyvovarchyk (Львів)
02.11.2021 в 22:55
де тут про Супрягу?
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metall5291 (Kharkiv)
02.11.2021 в 22:40
Вот уж не думаю, что Стерлинг пойдет в Барсу.
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