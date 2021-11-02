Барселона подпишет форварда из-за проблем со здоровьем Агуэро

Каталонская "Барселона" планирует усилить линию нападения в зимнее трансферное окно.

Клуб из столицы Каталонии нацелен на подписание форварда из-за проблем со здоровьем, которые недавно появились у нападающего Серхио Агуэро.

"Барсу" больше всего интересует трансфер вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Клуб уже вел переговоры с англичанином летом, но теперь кандидатуру Рахима нужно согласовать с новым наставником команды.