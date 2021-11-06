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Анчелотти: Если Бейл будет хорошо играть, то получит место в составе
Однако пока он не готов
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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал, почему Гарет Бэйл провел на поле в этом сезоне всего несколько матчей:
“В первую очередь хочу сказать, что я не его отец. Возможно, в последнее время Бэйл выступал за “Реал” неудачно, но никто не забывает, что он сделал для команды. В 2014 году он помог нам выиграть Лигу чемпионов, Кубок Испании. В 2018 году снова помог завоевать трофей Лиги чемпионов.
Фанаты об этом не забывают. Да, у него сейчас не лучший период, но нужно сохранять веру в него. Когда он вернётся из национальной команды, мы посмотрим. Если он будет хорошо играть, то получит место в составе”, - сказал Анчелотти.
Напомним, что на данный момент на счету Бейла один гол в трех матчах в текущем сезоне за “сливочных”. Во время сентябрьских матчей сборной Уэльса нападающий травмировал внутреннюю поверхность бедра и с тех пор находится в лазарете. Ориентировочно Гарет вернется на поле после ноябрьской паузы на международные поединки сборных.
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