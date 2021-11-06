Новый удар по клубу? Ла Лига хочет провести аудит финансовой отчетности Барселоны

Ла Лига собирается проверить данные о финансовой отчетности "Барселоны". Президент организации Хавьер Тебас попросил Высший спортивный совет провести аудит последнего отчета "блауграны".

Руководство турнира считает, что часть данных, которые ранее предоставил клуб, не соответствует действительности. В итоге, Лига попросила CSD начать административный процесс.

Напомним, недавно каталонский клуб отчитался об итогах финансового года-2020/21. Чистый убыток клуба после уплаты налогов составил 481 миллион евро. Долг при этом - 680 миллионов.