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Новый удар по клубу? Ла Лига хочет провести аудит финансовой отчетности Барселоны

Испания
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Каталонцам придется доказывать свою правоту

Новый удар по клубу? Ла Лига хочет провести аудит финансовой отчетности Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Ла Лига собирается проверить данные о финансовой отчетности "Барселоны". Президент организации Хавьер Тебас попросил Высший спортивный совет провести аудит последнего отчета "блауграны".

Руководство турнира считает, что часть данных, которые ранее предоставил клуб, не соответствует действительности. В итоге, Лига попросила CSD начать административный процесс.

Напомним, недавно каталонский клуб отчитался об итогах финансового года-2020/21. Чистый убыток клуба после уплаты налогов составил 481 миллион евро. Долг при этом - 680 миллионов.

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В статье: Барселона Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Diario Sport

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