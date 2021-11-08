Лапорта: Хави будет непросто, потому что нужно создавать команду. Гвардиоле было проще

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на презентации Хави в качестве главного тренера высказался по поводу возвращения легенды. "Сегодня день радости, этот день будет отмечен в истории клуба", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Это была беспрецедентная презентация тренера. Я видел людей, обрадованных как никогда раньше, и это заслуга Хави, потому что он наш человек, человек этого клуба. Сегодня день радости, этот день будет отмечен в истории клуба.

Мы полностью доверяем Хави. Он должен командовать. Ему будет непросто, потому что ему еще только предстоит создать команду. Но он убедил меня, сказав, что может многое извлечь из этой команды.

Райкарду тоже было сложно, потому что нужно было создавать команду. Гвардиоле было проще, потому что команда уже была.

Фэйр-плей? Ла Лига проверяет нас снова, в этом нет ничего нового", – сказал Лапорта.

Напомним, что две недели назад Рональд Куман был уволен с поста главного тренера "Барсы", а сегодня официально на вакантное место был назначен Хави. Испанец подписал контракт до 2024 года.