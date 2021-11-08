  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Хави будет непросто, потому что нужно создавать команду. Гвардиоле было проще
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Хави будет непросто, потому что нужно создавать команду. Гвардиоле было проще

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Жоан, кажется, только увеличил давление на новоиспеченного тренера

Лапорта: Хави будет непросто, потому что нужно создавать команду. Гвардиоле было проще

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на презентации Хави в качестве главного тренера высказался по поводу возвращения легенды. "Сегодня день радости, этот день будет отмечен в истории клуба", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Это была беспрецедентная презентация тренера. Я видел людей, обрадованных как никогда раньше, и это заслуга Хави, потому что он наш человек, человек этого клуба. Сегодня день радости, этот день будет отмечен в истории клуба.

Мы полностью доверяем Хави. Он должен командовать. Ему будет непросто, потому что ему еще только предстоит создать команду. Но он убедил меня, сказав, что может многое извлечь из этой команды.

Райкарду тоже было сложно, потому что нужно было создавать команду. Гвардиоле было проще, потому что команда уже была.

Фэйр-плей? Ла Лига проверяет нас снова, в этом нет ничего нового", – сказал Лапорта.

Напомним, что две недели назад Рональд Куман был уволен с поста главного тренера "Барсы", а сегодня официально на вакантное место был назначен Хави. Испанец подписал контракт до 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Барселона Хави Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...