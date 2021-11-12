Хави попытается вернуть Тьяго Алькантару в Барселону

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави хочет видеть в команде полузащитника "Ливерпуля" Тьяго Алькантару. Об этом сообщил в своём "твиттере" испанский журналист Педру Алмейда.

По информации источника, Хави обсуждал с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой возможное возвращение 30-летнего хавбека. Алькантара выступал за "Барселону" с 2008 года по 2013 год.

В текущем сезоне испанский футболист принял участие в 5-и матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одной результативной передачей.