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Хави попытается вернуть Тьяго Алькантару в Барселону
Но отпустит ли Клопп
Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави хочет видеть в команде полузащитника "Ливерпуля" Тьяго Алькантару. Об этом сообщил в своём "твиттере" испанский журналист Педру Алмейда.
По информации источника, Хави обсуждал с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой возможное возвращение 30-летнего хавбека. Алькантара выступал за "Барселону" с 2008 года по 2013 год.
В текущем сезоне испанский футболист принял участие в 5-и матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одной результативной передачей.
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