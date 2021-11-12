  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави попытается вернуть Тьяго Алькантару в Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави попытается вернуть Тьяго Алькантару в Барселону

Испания
(1 голосов)

Но отпустит ли Клопп

Хави попытается вернуть Тьяго Алькантару в Барселону

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Хави хочет видеть в команде полузащитника "Ливерпуля" Тьяго Алькантару. Об этом сообщил в своём "твиттере" испанский журналист Педру Алмейда.

По информации источника, Хави обсуждал с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой возможное возвращение 30-летнего хавбека. Алькантара выступал за "Барселону" с 2008 года по 2013 год.

В текущем сезоне испанский футболист принял участие в 5-и матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился одной результативной передачей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Тьяго Алькантара
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...