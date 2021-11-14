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Бетис арендует полузащитника Баварии
Игрок заинтересовал Мануэля Пеллегрини
Getty Images
Опорный полузащитник "Баварии" Марк Рока заинтересовал севильский "Бетис". Тренер клуба Мануэль Пеллегрини хочет пригласить в команду 24-летнего испанца.
Рока выступает за мюнхенскую "Баварию" с 2020 года. Он переехал в Германию за 9 миллионов евро из "Эспаньола", который вылетел из Ла Лиги.
Действующий контракт испанского хавбека с "Баварией" рассчитан до июня 2025 года.
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Источник:Diario de Sevilla
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