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Названы сроки восстановления Гарета Бэйла

Испания
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Игрок вернется на поле в декабре

Названы сроки восстановления Гарета Бэйла

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вингер мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл пропустит от двух до трёх недель из-за повреждения, полученного в расположении национальной команды, сообщает Cope.

У Бэйла травма икроножной мышцы. Он вернётся на поле уже в декабре.

Напомним, Бэйл принял участие в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Беларуси (5:1) и был заменён в перерыве встречи. Эта игра стала для валлийского футболиста 100-й в составе национальной команды.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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