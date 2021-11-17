Названы сроки восстановления Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл пропустит от двух до трёх недель из-за повреждения, полученного в расположении национальной команды, сообщает Cope.

У Бэйла травма икроножной мышцы. Он вернётся на поле уже в декабре.

Напомним, Бэйл принял участие в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Беларуси (5:1) и был заменён в перерыве встречи. Эта игра стала для валлийского футболиста 100-й в составе национальной команды.