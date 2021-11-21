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Примера. Гранада - Реал 1:4. Легко, непринужденно и местами очень красиво

Испания
(1 голосов)

Мадрид в отличной форме

Примера. Гранада - Реал 1:4. Легко, непринужденно и местами очень красиво

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из лучших матчей в сезоне провел "Реал". Как обычно, 1-2 раза за игру ошиблись в обороне, но зато какое нападение! Любо-дорого смотреть!

Впрочем, скидку на уровень соперника делать надо обязательно. "Гранада" уже в который раз подряд разочаровала, представ удивительно разбалансированной командой. Никакой подстраховки - каждая ошибка становится фатальной.

Так было в моменте с первым голом - Асенсио перехватил, прошел с мячом метров 30-40, после чего прошил голкипера. Защита даже не пыталась мешать - 1:0.

Второй мяч "Реал" забил благодаря хитро разыгранному угловому - Начо оставалось только подставить ногу под прострел Крооса.

Дело шло к разгрому, но Асенсио не забил в пустые, а в ответной атаке "Гранада" внезапно размочила счет благодаря рикошету. Это немного оживило игру, и под конец тайма хозяева вообще могли сравнивать, но автогола Каземиро не случилось.

На этом прыть "Гранады" как-то иссякла. На второй тайм она будто забыла выйти, и "Реал" в доминирующем стиле доигрывал поединок. Винисиус забил третий гол в результате идеально расчерченной контратаки, а уже спустя 10 минут заработал удаление для Мончу - тот не стерпел финтов бразильца и тупо его снес.

В большинстве "Реал" мог забивать множество раз, но в итоге отличился лишь тот, от кого ждали меньше всего - в атаку прибежал Ферлан Менди и покатил мяч с "тещиной" ноги мимо вратаря.

4:1 - легкая победа для Мадрида, который теперь возглавляет таблицу с 30 очками. У "Гранады" лишь 11 баллов, 17-я позиция и весьма туманные перспективы - играет команда Роберта Морено очень слабо.

14-й тур. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал" - 1:4

Голы: Суарес, 34 - Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76

"Гранада": Масимиану - Кини, Виктор Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева - Пуэртас (Монторо, 46), Мончу, Гоналон (Исма Руис, 59), Суарес - Соро (Эскудеро, 78), Рочина (Молина, 59)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Начо, Алаба (Вальехо, 83), Менди - Модрич (Иско, 80), Каземиро, Кроос (Камавинга, 80) - Асенсио, Бензема (Йович, 80), Винисиус (Родриго, 71)

Предупреждения: Монторо, 62 - Иско, 80

Удаление: Мончу, 67

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.11.2021 в 19:09
Мощно, уверенно и с позиции силы. Не то что ФКБанкрот)))
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