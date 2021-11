Примера. Гранада - Реал 1:4. Легко, непринужденно и местами очень красиво

Один из лучших матчей в сезоне провел "Реал". Как обычно, 1-2 раза за игру ошиблись в обороне, но зато какое нападение! Любо-дорого смотреть!

Впрочем, скидку на уровень соперника делать надо обязательно. "Гранада" уже в который раз подряд разочаровала, представ удивительно разбалансированной командой. Никакой подстраховки - каждая ошибка становится фатальной.

Так было в моменте с первым голом - Асенсио перехватил, прошел с мячом метров 30-40, после чего прошил голкипера. Защита даже не пыталась мешать - 1:0.

4 - Real Madrid's Marco Asensio has scored 4 goals in 11 appearances in LaLiga 21/22, only one less than in the previous season (5 goals in 35 games played). Renewed. pic.twitter.com/zZboEu95jr

Второй мяч "Реал" забил благодаря хитро разыгранному угловому - Начо оставалось только подставить ногу под прострел Крооса.

Дело шло к разгрому, но Асенсио не забил в пустые, а в ответной атаке "Гранада" внезапно размочила счет благодаря рикошету. Это немного оживило игру, и под конец тайма хозяева вообще могли сравнивать, но автогола Каземиро не случилось.

На этом прыть "Гранады" как-то иссякла. На второй тайм она будто забыла выйти, и "Реал" в доминирующем стиле доигрывал поединок. Винисиус забил третий гол в результате идеально расчерченной контратаки, а уже спустя 10 минут заработал удаление для Мончу - тот не стерпел финтов бразильца и тупо его снес.

10 - Real Madrid's Vinícius Junior has become the first LaLiga player born in 2000 year to score at least 10 goals in all competitions in a single season. Early. pic.twitter.com/ngYhIEDOkE