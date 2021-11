Примера. Ла Реал в меньшинстве теряет лидерство, кураж Бетиса и Хетафе

Лидер Примеры откатился на второе место - таков главный результат этого довольно скучного для просмотра матча.

"Валенсия" победила всего раз в последних 16 выездных матчах лиги, так что от нее никто многого и не ожидал. "Летучие мыши" приехали на "Аноэту" обороняться - и этим занимались практически все 90 минут.

Медленный, методичный контроль мяча от "Сосьедада" почти не создавал гостям проблем. Из опасного можно вспомнить только плотный удар низом от Исака, который в красивом прыжке потащил Силлессен.

"Валенсия" ответила ударом Солера в начале второго тайма - на сей раз, комплименты получал уже Ремиро.

Под конец матча арбитр удалил лидера обороны "Ла Реала" Арица Элустондо - он поддался на провокацию Васса и боднул датчанина, который до этого уложил его на газон. Противненькое зрелище, если честно. Во многом из-за него концовка превратилась в парад желтых карточек.

Наверное, ничья по такой игре - справедливый исход. У "Сосьедада" теперь 29 очков - и это второе место, поскольку у "Реала" - 30. У "Валенсии" 18 баллов и 10-я позиция.

14-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Рико - Мерино, Гевара (Субименди, 60) - Янузай (Порту, 84), Давид Сильва (Турьентес, 85), Барренечеа (Оярсабаль, 60) - Исак (Серлот, 84)

"Валенсия": Силлессен - Фулькье, Диахаби, Альдерете, Гайя - Рачич (Коиндреди, 78), Васс (Маркос Андре, 89) - Элдер Кошта, Солер, Дуро (Муса, 77) - Гедеш (Макси Гомес, 67)

Предупреждения: Гевара, 50, Рико, 87, Турьентес, 90+1, Горосабель, 90+5 - Гайя, 56. Фулькье, 70, Васс, 76, Муса, 84, Коиндреди, 87, Элдер Кошта, 90, Альдерете, 90+4

Удаление: Элустондо, 77

После трех кряду ужасных матчей "Бетис" вспомнил, что очень неплохо умеет играть в футбол. "Эльче" был смят за полчаса.

По-хорошему, на 30-й минуте встречу надо было заканчивать. К тому времени Хуанми пробил Бадиа в контратаке с острого угла, Виллиан Жозе мощно реализовал пенальти, а Фекир результативно ударил в ближний. Могло быть и 4, но Набиль еще один верный шанс запорол.

Все, что оставалось "Бетису" после такого бенефиса - просто дождаться свистка. Он это и делал, но чересчур расслабился, и Бельерин получил красную за фол последней надежды.

1 - Héctor Bellerin ???????? has been sent off for the first time in his 248 games in Top-Flight all competitions between @Arsenal & @RealBetis_en. Virgin#ElcheRealBetis #RBBlive pic.twitter.com/y2g95xIswi