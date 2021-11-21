Примера. Ла Реал в меньшинстве теряет лидерство, кураж Бетиса и Хетафе

Лидер Примеры откатился на второе место - таков главный результат этого довольно скучного для просмотра матча.

"Валенсия" победила всего раз в последних 16 выездных матчах лиги, так что от нее никто многого и не ожидал. "Летучие мыши" приехали на "Аноэту" обороняться - и этим занимались практически все 90 минут.

Медленный, методичный контроль мяча от "Сосьедада" почти не создавал гостям проблем. Из опасного можно вспомнить только плотный удар низом от Исака, который в красивом прыжке потащил Силлессен.

"Валенсия" ответила ударом Солера в начале второго тайма - на сей раз, комплименты получал уже Ремиро.

¿ES JUSTA LA EXPULSIÓN DE ARITZ ELUSTONDO? pic.twitter.com/S2N7YQNOEj — Radio MARCA (@RadioMARCA) November 21, 2021

Под конец матча арбитр удалил лидера обороны "Ла Реала" Арица Элустондо - он поддался на провокацию Васса и боднул датчанина, который до этого уложил его на газон. Противненькое зрелище, если честно. Во многом из-за него концовка превратилась в парад желтых карточек.

Наверное, ничья по такой игре - справедливый исход. У "Сосьедада" теперь 29 очков - и это второе место, поскольку у "Реала" - 30. У "Валенсии" 18 баллов и 10-я позиция.

14-й тур. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Валенсия" - 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Рико - Мерино, Гевара (Субименди, 60) - Янузай (Порту, 84), Давид Сильва (Турьентес, 85), Барренечеа (Оярсабаль, 60) - Исак (Серлот, 84)

"Валенсия": Силлессен - Фулькье, Диахаби, Альдерете, Гайя - Рачич (Коиндреди, 78), Васс (Маркос Андре, 89) - Элдер Кошта, Солер, Дуро (Муса, 77) - Гедеш (Макси Гомес, 67)

Предупреждения: Гевара, 50, Рико, 87, Турьентес, 90+1, Горосабель, 90+5 - Гайя, 56. Фулькье, 70, Васс, 76, Муса, 84, Коиндреди, 87, Элдер Кошта, 90, Альдерете, 90+4

Удаление: Элустондо, 77

После трех кряду ужасных матчей "Бетис" вспомнил, что очень неплохо умеет играть в футбол. "Эльче" был смят за полчаса.

По-хорошему, на 30-й минуте встречу надо было заканчивать. К тому времени Хуанми пробил Бадиа в контратаке с острого угла, Виллиан Жозе мощно реализовал пенальти, а Фекир результативно ударил в ближний. Могло быть и 4, но Набиль еще один верный шанс запорол.

Все, что оставалось "Бетису" после такого бенефиса - просто дождаться свистка. Он это и делал, но чересчур расслабился, и Бельерин получил красную за фол последней надежды.

1 - Héctor Bellerin ???????? has been sent off for the first time in his 248 games in Top-Flight all competitions between @Arsenal & @RealBetis_en. Virgin#ElcheRealBetis #RBBlive pic.twitter.com/y2g95xIswi — OptaJose (@OptaJose) November 21, 2021

"Эльче", однако, полчаса большинства вообще не помогли. Ну, был с десяток навесов, был даже выход Лукаса Бойе на ворота Руи Силвы, но португальский вратарь сыграл выше всяких похвал.

В таблице "Бетис" благодаря победе поднялся на 5-е место с 24 очками. У "Эльче" - 11 баллов и 18-я позиция.

14-й тур. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Бетис" - 0:3

Голы: Хуанми, 12, Виллиан Жозе, 24 (с пенальти), Фекир, 27

"Эльче": Бадиа - Баррахан (Паласиос, 63), Роко, Бигас (Диего Гонсалес, 46) - Хосан (Каррильо, 73), Гумбау, Маскарель (Гути, 63), Пасторе (Моренте, 46), Мохика - Лукас Перес, Бойе

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Песселья (Эдгар Гонсалес, 52), Виктор Руис, Алекс Морено - Акуоку, Каналес (Гуардадо, 69) - Робер (Тельо, 80), Фекир, Хуанми (Руибаль, 69) - Виллиан Жозе (Карвалью, 80)

Предупреждения: Бойе, 53 - Хуанми, 18, Алекс Морено, 90

Удаление: Бельерин, 67

Вторую победу в трех турах добыл "Хетафе" после того, как в стартовых 11 набрал лишь 3 очка. Запущен процесс выздоровления!

Сегодня синие буквально смяли соперника, который не выдержал их силового натиска и, особенно, верховых подач. Три первых гола команда Кике Санчеса Флореса забила именно со второго этажа.

Куэнка здорово набежал и вколотил мяч в сетку, но и продавлевание оппонента от Оливеры тоже выглядело мощно. Вишенка на торте - мини-шедевр от Хайме Маты в добавленное время. Только команда на кураже способна на такое - когда подобное последний раз говорили про "Хетафе"? Точно не в этом сезоне.

Getafe 4-0 Cadiz



Getafe's biggest win since December 2019!



A bullet header doubles the Getafe lead! ￼Brilliant from Jorge Cuenca



Olivera's early goal has so far been enough to keep Getafe ahead pic.twitter.com/0Vtl6uyoNV — Lilian Chan (@bestgug) November 21, 2021

В таблице, впрочем, работы у синих еще непочатый край - они 19-е с 9 очками. "Кадис" совсем недалеко - 16-й с 12 баллами.

14-й тур. Хетафе. "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Кадис" - 4:0

Голы: Оливера, 7, Куэнка, 60, Унал, 81, Мата, 90+4

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович (Кабако, 82), Куэнка, Оливера - Аленья (Витоло, 82), Арамбарри, Максимович (Флорентину Луиш, 65) - Сандро (Мата, 61), Унал (Поведа, 82)

"Кадис": Ледесма - Карселен (Фали Хименес, 46), Ароян, Кала, Эспино - Сальви (Чапела, 46), Алекс, Аларкон (Альваро Хименес, 56), Переа (Лосано, 64) - Негредо, Собрино (Бастида, 64)

Предупреждения: Сандро, 54, Митрович, 90+5 - Переа, 58, Алекс, 62, Ароян, 69, Кала, 78