Ферран Торрес близок к переходу в Барселону

Испанский вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес в ближайшее время может перейти в "Барселону". Клубы почти договорились о трансфере игрока за 50 миллионов евро.

"Барселона" в свою очередь уже достигла полного соглашения с Ферраном. Все вопросы по сделке решатся в ближайшие дни, и Торрес перейдет в каталонский клуб уже в январское трансферное окно.

Испанский игрок перешел в "Манчестер Сити" летом 2020 года за 23+12 млн евро. В этом сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.