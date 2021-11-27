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Ферран Торрес близок к переходу в Барселону

Испания
(1 голосов)

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Ферран Торрес близок к переходу в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес в ближайшее время может перейти в "Барселону". Клубы почти договорились о трансфере игрока за 50 миллионов евро.

"Барселона" в свою очередь уже достигла полного соглашения с Ферраном. Все вопросы по сделке решатся в ближайшие дни, и Торрес перейдет в каталонский клуб уже в январское трансферное окно.

Испанский игрок перешел в "Манчестер Сити" летом 2020 года за 23+12 млн евро. В этом сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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Источник:
Golsmedia

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
27.11.2021 в 14:42
Черговий непотріб від Гвардіоли на кшталт Еріка Гарсії?
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