Бетис продлит контракт с ключевым игроком

Французский полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир близок к продлению контракта со своей командой.

Клуб и 28-летний игрок значительно продвинулись в переговорах по новому соглашению. Оно будет долгострочным, рассчитаным до 2025 или 2026 года.

Набиль играет за "Бетис" с лета 2019 года, а его текущий контракт действует до конца июня 2023 года. В этом сезоне он провел 17 матчей, на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.