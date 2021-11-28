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Бетис продлит контракт с ключевым игроком
Вингер нужен клубу
Фото - ФК Бетис / автор неизвестен
Французский полузащитник "Бетиса" Набиль Фекир близок к продлению контракта со своей командой.
Клуб и 28-летний игрок значительно продвинулись в переговорах по новому соглашению. Оно будет долгострочным, рассчитаным до 2025 или 2026 года.
Набиль играет за "Бетис" с лета 2019 года, а его текущий контракт действует до конца июня 2023 года. В этом сезоне он провел 17 матчей, на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.
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Источник:Mundo Deportivo
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