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Тренер Бетиса Пеллегрини: Сказали игрокам, что собираемся обыграть Барселону
В связи с этим в раздевалке хорошая атмосфера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился мыслями в преддверии матча Ла Лиги против "Барселоны".
"В раздевалке очень хорошая атмосфера. Были аплодисменты, потому что мы сказали игрокам, что собираемся обыграть "Барселону".
"Бетис" действует в определенном стиле. Мы скорректируем некоторые аспекты, но кардинально менять ничего не будем.
"Барса" под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли две игры. У них с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации.
Труднее ли обыграть "Барсу" с Хави, чем команду с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее.
У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра", – заявил Пеллегрини.
На данный момент "Бетис" идёт на 5 месте после 15 туров. "Барселона" в свою очередь 7-я после 14.
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