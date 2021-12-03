Тренер Бетиса Пеллегрини: Сказали игрокам, что собираемся обыграть Барселону

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини поделился мыслями в преддверии матча Ла Лиги против "Барселоны".

"В раздевалке очень хорошая атмосфера. Были аплодисменты, потому что мы сказали игрокам, что собираемся обыграть "Барселону".

"Бетис" действует в определенном стиле. Мы скорректируем некоторые аспекты, но кардинально менять ничего не будем.

"Барса" под руководством Хави показала хорошие результаты. Они выиграли две игры. У них с предыдущим тренером тоже были хорошие результаты. Трудно сравнивать обе ситуации.

Труднее ли обыграть "Барсу" с Хави, чем команду с Куманом? Я не думаю, что будет легче или сложнее.

У них очень хорошие игроки. Команда намерена выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Будет сложная игра", – заявил Пеллегрини.

На данный момент "Бетис" идёт на 5 месте после 15 туров. "Барселона" в свою очередь 7-я после 14.