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Хави: Мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Команда не заслужила проиграть сегодня
Тренер разочарован результатом
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Хави дал комментарий после матча 16-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (0:1):
"Думаю, мы пропустили тогда, когда играли лучше всего. Нам нужно прерывать контратаки соперника. Иногда надо больше думать о тактике. Мы знали, как "Бетис" умеет контратаковать.
Мы очень хорошо действовали 20-25 минут. Очень жаль, я считаю, что, учитывая нашу игру, поражение – слишком жестокий исход. Проигрывать таким образом больно, особенно дома. Но это футбол.
В матче с "Вильярреалом" мы мучились, но сумели одержать победу, сегодня было наоборот. Мы должны играть так, как во втором тайме, но более умно, лучше действуя при контратаках соперника.
Команда не заслужила проиграть сегодня, и меня это беспокоит. Надо продолжать работать и настраивать нашу игру. Нельзя пропускать такие голы. Времени отыграться было мало, но жаль, что мы не набрали хоть очко. Во втором тайме мы могли даже выиграть", – сказал Хави.
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