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Примера. Атлетико - Мальорка 1:2. А это точно чемпион Испании?

Испания
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(1 голосов)

Где защита, Чоло?

Примера. Атлетико - Мальорка 1:2. А это точно чемпион Испании?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" не та команда, игра которой дарит наслаждение. Другое дело, что раньше это не мешало мадридцам набирать очки и брать трофеи, а в этом сезоне - мешает.

План "Матрасников" на игру был предельно прост - задушить андердога уже на старте. "Мальорка" страдала минут 15 и лишь чудом не пропустила - кто-то из защитников на линии ворот заблокировал удар Анхеля Корреа.

К середине первой половины игра выровнялась, и уже островитяне показали, что умеют в атаке. Как оказалось, умеют они находить Ли Кан Ина, а уж тот остро пробивал что с левой, что с правой - однажды Облаку даже пришлось прыгать под перекладину.

Еще один удобный шанс после обрезки "Атлетико" на своей половине упустил Абдон - Симеоне этот эпизод дико взбесил, и мы его понимаем.

После перерыва "Мальорки" на поле почти не было - "Матрасники" резко взвинтили темп и интенсивность, выключив с игры всех лидеров гостей. Атаки "Атлетико" изысканностью не отличались, но количество в итоге переросло в качество - один из прострелов от Корреа коряво замкнул Матеус Кунья.

В предыдущих сезонах этого гола с лихвой хватило бы "Матрасникам" для победы, но не сейчас. Ошибка обороны при банальном навесе со стандарта - и прощай победа; здравствуй, ничья.

Но и это был не конец! Уже в добавленное время, когда "Атлетико" всем составом пошел вперед на стандарт, островитяне поймали его на контратаке, и Кубо легко переиграл Облака в ближнем бою. С 2006 года не побеждала "Мальорка" на поле "Кольчонерос" - и вот она, сенсация!

Идут дни, недели, месяцы, а проблемы "Атлетико" лишь растут, и в способность Симеоне их решить верится все меньше. В таблице "Матрасники" пока еще 4-е с 29 очками. У "Мальорки" - 19 баллов и 12-я позиция.

16-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Мальорка" - 1:2

Голы: Матеус Кунья, 68 - Руссо, 80, Кубо, 90+1

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Фелипе, Лоди - Корреа (Суарес, 71), Коке, Кондогбья, де Пауль (Феликс, 60) - Матеус Кунья (Врсалько, 71), Гризманн (Лемар, 60)

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Руссо, Хауме Коста - Баба (Ниньо, 80), де Галларета (Батталья, 74) - Ли Кан Ин (Седлар, 85), Дани Родригес, Антонио Санчес (Кубо, 74) - Абдон (Анхель, 74)

Предупреждения: Фелипе, 79, Лоди, 84 - де Галларета, 14, Маффео, 43, Баба, 66, Вальент, 84

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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Комментарии (10)
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Барселиниус (землянин)
04.12.2021 в 22:00
Гризман и в Атлетико никакой? ха-ха Вот она расплата за подлость и предательство.
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+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2021 в 21:50
О….ь
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0
0
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Барселиниус (землянин)
04.12.2021 в 21:44
Ну всё, теперь для Реала дорога к чемпионству усыпана лепестками роз.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
04.12.2021 в 21:42
Что то я начинаю опасаться этого вечера. Слишком рано и явно соперники Реала начали сдуваться. Как бы и Реал .... того. Надеюсь, что все таки Реал не расслабится и возьмет свои три очка.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
04.12.2021 в 21:49
Папа Карло конечно тоже мастер проиграть чемпионат, но у него это обычно происходит весной на фоне усталости команды. Думаю пока опасаться нечего
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
04.12.2021 в 21:29
Отличное начало вечера) Малыш Кубо красавчик, Hala Madrid! Теперь дело за парнями Анчелотти, надо не сыграть в поддавки и уходить в хороший отрыв
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+3
-1
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Red_Cat (Салоники)
04.12.2021 в 21:30
хавно мадрид. запомни это раз и навсегда. хавно твой мадрид.
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0
-3
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hardcorepwnz (Украина)
04.12.2021 в 21:32
Бу бу бу
+2
-1
Algrab (Костопiль)
04.12.2021 в 21:35
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
04.12.2021 в 21:35
Да, таким шансом надо уметь пользоваться, посмотрим.
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