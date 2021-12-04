Примера. Атлетико - Мальорка 1:2. А это точно чемпион Испании?

"Атлетико" не та команда, игра которой дарит наслаждение. Другое дело, что раньше это не мешало мадридцам набирать очки и брать трофеи, а в этом сезоне - мешает.

План "Матрасников" на игру был предельно прост - задушить андердога уже на старте. "Мальорка" страдала минут 15 и лишь чудом не пропустила - кто-то из защитников на линии ворот заблокировал удар Анхеля Корреа.

К середине первой половины игра выровнялась, и уже островитяне показали, что умеют в атаке. Как оказалось, умеют они находить Ли Кан Ина, а уж тот остро пробивал что с левой, что с правой - однажды Облаку даже пришлось прыгать под перекладину.

56 - Atlético's Matheus Cunha has scored for each 56 minutes played in this LaLiga season, the best average for a player this term in this competition. Profitability. pic.twitter.com/H2uiSeMmFC — OptaJose (@OptaJose) December 4, 2021

Еще один удобный шанс после обрезки "Атлетико" на своей половине упустил Абдон - Симеоне этот эпизод дико взбесил, и мы его понимаем.

После перерыва "Мальорки" на поле почти не было - "Матрасники" резко взвинтили темп и интенсивность, выключив с игры всех лидеров гостей. Атаки "Атлетико" изысканностью не отличались, но количество в итоге переросло в качество - один из прострелов от Корреа коряво замкнул Матеус Кунья.

В предыдущих сезонах этого гола с лихвой хватило бы "Матрасникам" для победы, но не сейчас. Ошибка обороны при банальном навесе со стандарта - и прощай победа; здравствуй, ничья.

Но и это был не конец! Уже в добавленное время, когда "Атлетико" всем составом пошел вперед на стандарт, островитяне поймали его на контратаке, и Кубо легко переиграл Облака в ближнем бою. С 2006 года не побеждала "Мальорка" на поле "Кольчонерос" - и вот она, сенсация!

244 - Jon Oblak is the goalkeeper with the most appearances for Atlético de Madrid in LaLiga. Veteran. pic.twitter.com/7fiTSnnqai — OptaJose (@OptaJose) December 4, 2021

Идут дни, недели, месяцы, а проблемы "Атлетико" лишь растут, и в способность Симеоне их решить верится все меньше. В таблице "Матрасники" пока еще 4-е с 29 очками. У "Мальорки" - 19 баллов и 12-я позиция.

16-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Мальорка" - 1:2

Голы: Матеус Кунья, 68 - Руссо, 80, Кубо, 90+1

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Фелипе, Лоди - Корреа (Суарес, 71), Коке, Кондогбья, де Пауль (Феликс, 60) - Матеус Кунья (Врсалько, 71), Гризманн (Лемар, 60)

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Руссо, Хауме Коста - Баба (Ниньо, 80), де Галларета (Батталья, 74) - Ли Кан Ин (Седлар, 85), Дани Родригес, Антонио Санчес (Кубо, 74) - Абдон (Анхель, 74)

Предупреждения: Фелипе, 79, Лоди, 84 - де Галларета, 14, Маффео, 43, Баба, 66, Вальент, 84