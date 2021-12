Примера. Атлетико - Мальорка 1:2. А это точно чемпион Испании?

"Атлетико" не та команда, игра которой дарит наслаждение. Другое дело, что раньше это не мешало мадридцам набирать очки и брать трофеи, а в этом сезоне - мешает.

План "Матрасников" на игру был предельно прост - задушить андердога уже на старте. "Мальорка" страдала минут 15 и лишь чудом не пропустила - кто-то из защитников на линии ворот заблокировал удар Анхеля Корреа.

К середине первой половины игра выровнялась, и уже островитяне показали, что умеют в атаке. Как оказалось, умеют они находить Ли Кан Ина, а уж тот остро пробивал что с левой, что с правой - однажды Облаку даже пришлось прыгать под перекладину.

56 - Atlético's Matheus Cunha has scored for each 56 minutes played in this LaLiga season, the best average for a player this term in this competition. Profitability. pic.twitter.com/H2uiSeMmFC