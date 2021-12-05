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Йович впервые за Реал совершил два результативных действия в одном матче

Испания
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Удачно заменил Бензема

Йович впервые за Реал совершил два результативных действия в одном матче

Фото: RealMadrid.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Вчера, 4 декабря, в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в Сан-Себастьяне. Правда, сливочные потеряли своего капитана Карима Бензема на 17-й минуте, но Лука Йович удачно его заменил.

На старте второго тайма серб сначала ассистировал Винисиусу Жуниору, а затем сам замкнул розыгрыш от углового флажка. Впервые во время выступлений в “Реале” Йович записал в свой актив сразу два результативных действия за один матч.

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До этого он дважды забил ("Леганесу" и "Осасуне") и трижды ассистировал (против "Севильи", "Эспаньола" и "Валенсии") в 40 поединках.

Напомним, что Лука выступал в составе "сливочных" с 2019 года. Тем летом "Реал" заплатил "Айнтрахту" Франкфурт 63 миллиона евро за нападающего. Сейчас серб оценивается в 20 млн евро по данным портала Transfermarkt.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Лука Йович
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