Гризманн о вылете Барсы из ЛЧ: Месси ушел, он был очень важен для команды

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, выступающий за "Атлетико" на правах аренды, прокомментировал вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов. "Нужно проявить терпение и доверять тем, кто работает в клубе", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Это удивительно, ведь "Барселона" всегда была в Лиге чемпионов, она выходила в плей-офф много лет подряд.

Многое изменилось. Ушел Лео Месси, он был очень важен для "Барсы". Затем поменялся тренер... Нужно проявить терпение и доверять тем, кто работает в клубе", – сказал Гризманн в интервью Movistar.

Напомним, что в конце сезона у "Атлетико" будет право выкупить француза у "Барсы". Для этого мадридскому клубу нужно будет заплатить 40 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает Гризмана в 50 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей за "Атлетико", в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.