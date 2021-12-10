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Гризманн о вылете Барсы из ЛЧ: Месси ушел, он был очень важен для команды

Испания
(1 голосов)

Француз призвал проявить терпение

Гризманн о вылете Барсы из ЛЧ: Месси ушел, он был очень важен для команды

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, выступающий за "Атлетико" на правах аренды, прокомментировал вылет каталонского клуба из Лиги чемпионов. "Нужно проявить терпение и доверять тем, кто работает в клубе", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Это удивительно, ведь "Барселона" всегда была в Лиге чемпионов, она выходила в плей-офф много лет подряд.

Многое изменилось. Ушел Лео Месси, он был очень важен для "Барсы". Затем поменялся тренер... Нужно проявить терпение и доверять тем, кто работает в клубе", – сказал Гризманн в интервью Movistar.

Напомним, что в конце сезона у "Атлетико" будет право выкупить француза у "Барсы". Для этого мадридскому клубу нужно будет заплатить 40 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает Гризмана в 50 миллионов евро.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 20 матчей за "Атлетико", в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Лионель Месси Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 20:14
Эпоха Барселоны Месси закончилась. А нового Месси пока нет.
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Spokoyno (Київ)
10.12.2021 в 20:08
Хіба тільки Мессі
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