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У Гризманна диагностировали мышечную травму правого бедра
Форвард пропустит несколько матчей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Атлетико" рассказал о характере травмы нападающего команды Антуана Гризманна.
Как сообщается на официальном сайте команды, у 30-летнего футболиста диагностирована мышечная травма правого бедра. Французу предстоит пройти курс физиотерапии.
В матче против "Реала" (0:2) в 17-м туре чемпионата Испании Гризманн получил повреждение и был заменен в перерыве игры.
Нападающий в нынешнем сезоне провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.
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