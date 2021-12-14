У Гризманна диагностировали мышечную травму правого бедра

"Атлетико" рассказал о характере травмы нападающего команды Антуана Гризманна.

Как сообщается на официальном сайте команды, у 30-летнего футболиста диагностирована мышечная травма правого бедра. Французу предстоит пройти курс физиотерапии.

В матче против "Реала" (0:2) в 17-м туре чемпионата Испании Гризманн получил повреждение и был заменен в перерыве игры.

Нападающий в нынешнем сезоне провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.