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Гвардиола и директор Сити посетят пресс-конференцию Агуэро
Дань уважения легенде клуба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Завтра нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро проведет пресс-конференцию, на которой может объявить о завершении карьеры. Мероприятие посетят тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и директор "горожан" Чики Бегиристайн.
Они прибудут в Барселону завтра утром. Их вылет запланирован на сегодняшнюю ночь, они отправятся в Испанию после матча с "Лидсом".
Напомним, что Агуэро выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по 2021 год. В составе клуба он четырежды выиграл чемпионат Англии. Он также лучший бомбардир в истории клуба и второй по количеству матчей за "горожан".
Сообщается, что 33-летний игрок объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
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