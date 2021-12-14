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Гвардиола и директор Сити посетят пресс-конференцию Агуэро

Испания
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Дань уважения легенде клуба

Гвардиола и директор Сити посетят пресс-конференцию Агуэро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Завтра нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро проведет пресс-конференцию, на которой может объявить о завершении карьеры. Мероприятие посетят тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и директор "горожан" Чики Бегиристайн.

Они прибудут в Барселону завтра утром. Их вылет запланирован на сегодняшнюю ночь, они отправятся в Испанию после матча с "Лидсом".

Напомним, что Агуэро выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по 2021 год. В составе клуба он четырежды выиграл чемпионат Англии. Он также лучший бомбардир в истории клуба и второй по количеству матчей за "горожан".

Сообщается, что 33-летний игрок объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола Чики Бегиристайн
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Источник:
mundodeportivo.com

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