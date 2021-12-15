Фернандо Редондо и дорогая цена Галактикос: Перес возвысил Реал, предав его лучшего полузащитника

Зачастую в футбольный фольклор попадают благодаря голам или сэйвам; реже - подкатам, которые кого-то искалечили.

Фернандо Редондо сделал это финтом. В Испании он известен как "пятка на Олд Траффорд". 17 апреля 2000 года аргентинский хавбек исполнил ее, оказавшись в почти безвыходном положении на левом фланге нападения.

"Если бы Редондо сделал это со мной, я бы бежал до самого Буэнос-Айреса", - смеялся потом Иван Кампо.

Ему легко - он был в числе победителей. А вот карьеру Хеннинга Берга, ставшего жертвой магии аргентинского Принца, тот финт уничтожил. Уже через несколько месяцев его отдали в "Блекбэрн", и больше норвежец в гранды не возвращался.

***

На пике формы Фернандо был беспощаден. Хрупкий, но жесткий; элегантный, но самоотверженный - он совмещал в себе несовместимое.

Про таких говорят, мол, штучный товар. За последние 20 лет мы увидели много реинкарнаций Давидса, Макелеле, Виейра. Кто-то улавливает сходство Верратти с Андреа Пирло. Редондо же наследников не оставил - ушел с концами.

"У этого парня в ногах магниты!" - восхищался Алекс Фергюсон после поражения, в которое накануне не верил никто ни в Британии, ни на континенте.

"МЮ" в сезоне-1999/00 был необычайно силен и опережал конкурентов по АПЛ на 20 очков. "Реал" же в Примере выглядел слабо и еле тянул пятую строчку. Это был очень странный чемпионат - золото взял "Депортиво", а "Севилья", "Бетис" и "Атлетико" вылетели в Сегунду. Все смешалось - и кони, и люди.

"Подверженный травмам хавбек, который имеет влияние на президента и хорошо работает локтями", - так написала про Редондо The Guardian в превью к четвертьфиналу. Британских зазнаек наказали стильно и жестко.

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А затем еще "Баварию" в полуфинале и "Валенсию" в решающем матче на "Стад де Франс". Наверное, это был один из самых односторонних финалов в истории ЛЧ - Редондо в одиночку выиграл центр поля, не дав Мендьете продемонстрировать и десятой доли привычной красоты.

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Капитанская повязка, овации "Бернабеу", приз лучшему игроку сезона от УЕФА - вот она, вершина.

Редондо шел к ней долго. В начале его пути не было трущоб, как у Марадоны или Агуэро - напротив, там стоял вполне респектабельный особняк в зеленом пригороде Буэнос-Айреса; отец, удачно вложивший деньги в бизнес; юридический факультет и воскресные мессы вместе с семьей.

Футбол был его даром, призванием. В школу "Аргентинос Хуниорс" Фернандо забрали в 11 - скауты были сражены наповал и без обиняков пообещали семье, что парень пойдет далеко.

В чемпионате Аргентины он дебютировал уже в 16 лет, до этого став лучшим игроком престижного молодежного турнира в Бразилии. Уже начиная с 1988-го Редондо постоянно выходил в основе "Аргентинос Хуниорс" и со второй попытки попал в символическую сборную чемпионата.

В наше время за него бы срубили 30-40 млн, а "Хуниорс" не заработали ни гроша. Анекдотическая история - клуб забыл продлить контракты с футболистами и остался вообще без команды по окончании сезона. Что делать? Пришлось звонить и умолять всех вернуться.

Редондо был единственным, кто отказал. У него на руках уже был контракт с "Тенерифе", куда его звал новый тренер Хорхе Солари.

Их судьбы переплетутся очень тесно, хотя Хорхе и не задержался на Канарах. Фернандо женился на его дочери и сдружился с племянником, Сантьяго, с которым позже вместе будет играть за "Реал".

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Подъем Редондо в "Тенерифе" начался с назначения Хорхе Вальдано. Голы, передачи, но, прежде всего, фантастическое понимание футбола - Фернандо играл эпизод так, будто наперед знал, чем все закончится.

"Он один из немногих игроков, которые могут делать ногами то, что придумали головой. И еще он единственный, кого я хотел видеть во всех своих командах", - признавался потом Вальдано.

С помощью Редондо "Тенерифе" занял 5-е место в чемпионате и оправился в Кубок УЕФА, но Принцем его прозвали не фанаты, а Диего Симеоне. Вместе они выиграли Копа Америка-93 и готовились повторить успех на ЧМ, но идеально стартовавшую Аргентину убил положительный тест на наркотики у Марадоны.

Впоследствии Редондо так и не сделал карьеры в сборной. На ЧМ-1998 он не поехал, отказавшись сбрить волосы, как того требовал Даниэль Пассарелла. Немыслимый бред, но это правда. Батистута подчинился, а Редондо и Каниджа - нет, и их не взяли.

Впрочем, для славы Принцу хватало и клубов. В 1994 году он переехал в "Реал", и с первой же попытки команда отобрала чемпионство у легендарной "Барсы" Йохана Кройфа. Саморано взял Пичичи, Лаудруп шокировал ассистами, но и доминирование Редондо в середине поля не осталось без внимания. В Мадриде его полюбили, как нигде.

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"У меня позиция, на которой прекрасно видно всех партнеров и игру. В одни моменты нужно замедляться, а в другие - идти вперед и ускоряться. Шестой номер дает команде баланс при обороне и способствует развитию атак. Кажется, это ключевая позиция", - такова философия Редондо.

Редондо, Леонардо Родригес и Батистута. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Cole/ALLSPORT

С юных лет он обожал "гамбету" - скоростной дриблинг; с возрастом пасов назад стало больше, но страсть не исчезла, и это создавало Редондо и шарм, и проблемы. Били его много и сильно.

Зато, когда набирал форму, то был непобедим. Оборона или атака - неважно. Взять финал ЛЧ-1998 - на "Реал" тогда не ставил вообще никто. Юпп Хайнкес уже сидел на чемоданах из-за плохих результатов, а против Мадрида играл лучший полузащитник мира, который через пару месяцев приведет Францию к победе на ЧМ. Что делает Редондо? Съедает Зидана с потрохами.

"Ювентус" так и не нашел других путей, оставшись без своего мозга в центре, и единственный гол Пежи Миятовича принес "Реалу" шестой Кубок чемпионов - первый за 32 года.

***

Ему просто не повезло, что пришел Перес. При любом другом боссе Редондо остался бы в Мадриде до самого конца.

2000 год - странное время на "Бернабеу". Ничто не указывало, что Лоренцо Санс проиграет выборы президента. Да, клуб погряз в долгах, но он только что выиграл ЛЧ и у него шикарный состав. Какие претензии?

Флорентино Перес вырвал победу, продав людям не реальную программу, а мечту - ничего не напоминает? Он одновременно говорил о выплате долгов и клятвенно обещал переманить лидера "Барселоны" Луиша Фигу, для чего потребовалось бы побить мировой трансферный рекорд.

Умный, образованный Редондо на это не клюнул и публично поддержал Санса, а тот возьми да проиграй. Разница составила всего лишь 3000 голосов.

Для Принца это была точка невозврата. Фигу переехал в "Реал" за 62 млн; вслед за ним прибыли Флавио Консейсао и Клод Макелеле - всем было понятно, по чью душу. Фанаты протестовали, рисовали баннеры, выступали против Переса, но все мимо. Фло избавлялся от внутренней оппозиции и вместе с Редондо на дверь указали Фернандо Йерро и Фернандо Морьентесу.

"Реал" перед приходом Переса. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Rose/Bongarts

Впоследствии это станет визитной карточкой Переса - он выбросит и Рауля, и Касильяса с Рамосом. Никто из легенд не закончит карьеру в "Реале".

Изюминка ухода Редондо в том, что ему даже не сообщили о переговорах с "Миланом". Еще и объявление на сайт залили, мол, трансфер состоялся "в результате желания игрока".

Дель Боске на пресс-конференциях сгорал от стыда, когда журналисты зачитывали ему обращение Редондо:

"Никто из "Реала" не связался со мной, чтобы рассказать о переговорах. Мне постфактум сказали, что вся информация передана агенту. Я позвонил ему, и он подтвердил, что говорил с "Миланом", и что сделка согласована с "Реалом". Решение уйти было не моим. Клуб хотел, чтобы я ушел, и я не мог ему противиться, но я отказываюсь соглашаться с тем, чтобы это пятно ложилось на мое имя".

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Грустно. Редондо только-только исполнился 31 год, и в запасе у него еще была пара-тройка сезонов.

Редондо и Индзаги. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Grazia Neri

Галлиани забросали яйцами, когда он подъехал к "Бернабеу", но Адриано улыбался как человек, сорвавший джек-пот. Летом 2000-го покупал не только "Реал". "Юве" привез Давида Трезеге, "Рома" уговорила на переезд Батистуту, "Лацио" составил гениальную пару форвардов из Эрнана Креспо и Клаудио Лопеса. Редондо казался адекватным ответом им всем сразу.

Кто бы тогда сказал довольному директору "Милана", что дебют Принца в красно-черной форме пройдет через 28 месяцев после его покупки?

Он неудачно ступил в ямку на мокром газоне во время тренировки, получил растяжение колена. Потребовалась операция и ее провели с ошибками. Пошел рецидив - один, второй… В августе 2001-го Редондо пришел в офис Галлиани, чтобы отказаться от своей зарплаты, машины и дома, которые арендовал клуб, пока он не встанет на ноги.

"Фернандо классный игрок, но прежде всего, он потрясающий человек. Я всю жизнь в футболе и ни разу не встречал ничего подобного", - не скрывал эмоций Адриано.

Дом и машину ему оставили - Берлускони настоял, а вот зарплату начали выплачивать с января 2002-го, когда Редондо впервые вышел на замену - за пять минут до конца поменял Шеву.

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Себя прежнего он больше не обрел, хотя и выиграл с "Миланом" еще одну ЛЧ. Возраст и травмы навалились по полной, и в 2004 году после очередного повреждения Принц сдался. От его колена уже ничего не осталось, продолжение сулило лишь инвалидное кресло.

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Верящие в карму наверняка укажут на нее - насильно мил не будешь; циники увидят просто досадную случайность, и им тоже нечего возразить. Но что по фактам?

Итальянские СМИ обвиняли Переса, мол, Фло продал треснувший стакан. В "Милане" все отрицали - на момент перехода Редондо был абсолютно здоров. Дело не в диверсии - просто "Реал" начинал эру "Галактикос", а где лес рубят…

Роналдо, Зидан, Фигу и Бекхэм в одной команде - после этого футбол никогда не будет прежним. Сейчас все винят шейхов и россиян, но, если честно, гонка вооружений началась именно тогда, и начал ее "Реал". Под суперзвезд подтянулись спонсоры, небывалые рекламные контракты - и закрутилось.

Редондо и Карамбе в матче ветеранов. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Сейчас уже мало кто вспомнит, что с Редондо Мадрид выиграл две Лиги чемпионов, а с Фигу - одну. Историю пишут победители, а выиграл по итогу Перес.

Аргентинца в эпоху тик-тока и стримингов вспоминают редко и в основном по апрелям - к годовщинам "того-самого" финта на "Олд Траффорд". Несправедливо, да, но разве мир хоть когда-то был справедлив? В правилах такого нет.

Редондо на все выезды брал с собой книги, в основном классиков магического реализма - Борхеса и Маркеса. Жалость неуместна - он прекрасно знает, как устроен наш с вами Макондо.