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Официально: Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Еле сдерживал слезы

Официально: Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро выступил с пресс-конференцией. Аргентинскому нападающему было очень тяжело начать свою речь. Отметим, что на пресс-конференцию из Англии приехал Хосеп Гвардиола.

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"Я решил перестать профессионально играть в футбол. Это очень тяжелый момент для меня. Я иду на такой шаг в связи со здоровьем, в связи с проблемами, которые у меня появились. Медики сказали, что лучшее решение – завершить карьеру. Неделю назад я принял решение и теперь хочу сообщить о нем общественности".

"Я очень горжусь своей карьерой, от начала до конца. Я благодарен за поддержку "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселоне" и болельщикам".

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В статье: Серхио Агуэро Барселона
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Источник:
FCB

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
15.12.2021 в 13:35
Здоровь важнее
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