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Официально: Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру
Еле сдерживал слезы
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро выступил с пресс-конференцией. Аргентинскому нападающему было очень тяжело начать свою речь. Отметим, что на пресс-конференцию из Англии приехал Хосеп Гвардиола.
"Я решил перестать профессионально играть в футбол. Это очень тяжелый момент для меня. Я иду на такой шаг в связи со здоровьем, в связи с проблемами, которые у меня появились. Медики сказали, что лучшее решение – завершить карьеру. Неделю назад я принял решение и теперь хочу сообщить о нем общественности".
"Я очень горжусь своей карьерой, от начала до конца. Я благодарен за поддержку "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселоне" и болельщикам".
"I have decided to stop playing football."— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021
— @aguerosergiokun pic.twitter.com/kVpislPA9K
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