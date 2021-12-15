Официально: Серхио Агуэро завершил профессиональную карьеру

Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро выступил с пресс-конференцией. Аргентинскому нападающему было очень тяжело начать свою речь. Отметим, что на пресс-конференцию из Англии приехал Хосеп Гвардиола.

"Я решил перестать профессионально играть в футбол. Это очень тяжелый момент для меня. Я иду на такой шаг в связи со здоровьем, в связи с проблемами, которые у меня появились. Медики сказали, что лучшее решение – завершить карьеру. Неделю назад я принял решение и теперь хочу сообщить о нем общественности".