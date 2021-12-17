Барселона не собирается продавать Тер Штегена

"Барселона" не планирует расставаться с вратарем Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Diario Sport. Хави уверен, что немец станет ключевой фигурой при строительстве новой команды.

Клуб тоже уверен в тер Штегене.

По данным источника, в список неприкасаемых также вошли Роналд Араухо, Гави, Нико Гонсалес, Педри и Ансу Фати.

В этом сезоне тер Стеген провел 20 матчей во всех турнирах за "Барселону", 6 из них – на ноль.