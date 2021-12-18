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Гави забил первый гол за Барсу раньше, чем Месси, но позже Кркича

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Также впервые за каталонцев забил Жуджла

Гави забил первый гол за Барсу раньше, чем Месси, но позже Кркича

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" дома побеждает "Эльче" (2:0 - второй тайм).

Второй гол в этом поединке записал на свой счет юный полузащитник Гави - этот забитый мяч стал дебютным для полузащитника в футболке "блауграны". Это удалось Гави в возрасте 17 лет и 135 дней - в меньшем возрасте за "Барсу" первым голом отмечались только Ансу Фати (16 лет и 304 дня) и Боян Кркич (17 лет и 53 дня).

Примечательно, что по этому показателю Гави опередил легендарного для "сине-гранатовых" Лео Месси - аргентинец впервые забил за "Барселону" в возрасте 17 лет и 331 дня.

Первый же гол в этой игре на счету у Феррана Жуджла, для него этот мяч также стал дебютным за каталонцев.

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В статье: Барселона Эльче Гави
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
18.12.2021 в 23:38
Не все так плохо у Барсы. Молодежь у них прекрасная, судя по вот такой информации. Но, для полного счастья, нужен сплав молодости и опыта.
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Spokoyno (Київ)
18.12.2021 в 22:05
Не можна порівнювати... Мессі забивав поряд з Рональдіньо, Е'то... А які зірки грають
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