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Примера. Бенефис 39-летнего Молины, Атлетик преодолел черную полосу, Хетафе покинул зону вылета

Испания
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Главное о воскресных матчах чемпионата Испании

Примера. Бенефис 39-летнего Молины, Атлетик преодолел черную полосу, Хетафе покинул зону вылета

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч войдет в историю, то точно. Хет-трик от 39-летнего нападающего - ну где такое видано? Это первый такой случай не только в Примере, но и во всех топ-лигах Европы.

Хорхе Молина использовал все три шансы, какие имел. Причем два из них - заслуга партнеров, находивших ветерана в удобных позициях, а вот третий мяч, который добил "Мальорку", форвард вколотил мощным ударом из-за пределов штрафной.

Островитяне на это ответили точным кивком головы от Дани Родригеса после навеса Косты. Был еще шанс Фера Ниньо, но "Гранада" даже за вычетом голов Молины создала больше. Чего стоят хотя бы попытки Суареса и Хермана Санчеса с близкого расстояния.

Гол Пуэртаса на последней компенсированной минуте подытожил логичную победу "Насридов", которые наконец использовали преимущества своего разнообразного нападения. В таблице, впрочем, у них еще море работы - "Гранада" 15-я с 19 очками. У "Мальорки" 20 баллов и 14-я строчка.

18-й тур. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Мальорка" - 4:1

Голы: Молина, 20, 61, 90+1, Пуэртас, 90+6 - Дани Родригес, 24

"Гранада": Масимиану - Кини, Херман Санчес, Торенте, Нева (Эскудеро, 68) - Пуэртас, Милья, Гоналон, Мачис (Ариас, 80) - Молина (Буцке, 90+4), Суарес

"Мальорка": Рейна - Маффео (Ниньо, 69), Седлар, Вальент, Хауме Коста (Оливан, 80) - Баба, де Галларета (Севилья, 69) - Кубо, Дани Родригес, Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 60) - Анхель (Абдон, 80)

Предупреждения: Милья, 19, Гоналон, 22, Кини, 50 - Седлар, 47, Баба, 77

Восемь туров кряду не побеждал в Примере "Атлетик". По ходу этой серии баски неоднократно играли сильнее соперника, но уступали в счете. Но сегодня невезение кончилось.

Первый тайм - ну чисто рубилово с обоюдными шансами на победу. У "Бетиса" вновь отличился великолепный Хуанми, за "Атлетик" ответил четкой реализацией выхода на ворота Иньяки Уильямс.

Гости переломили ход встречи ближе к перерыву, задушив басков быстрыми передачами. Гол был делом времени, и его забил Фекир после отменной игры Карвалью корпусом в чужой штрафной.

Ничто не указывало на то, что "Атлетик" вернется в почти проигранный матч, но совершенно внезапно для всех "Бетис" просто перестал играть в футбол. Что произошло? Почему? Интересно послушать развернутые ответы от Мануэля Пеллегрини, а то выглядело это странно.

"Атлетик" же все сделал правильно - почувствовал, что соперник ослабил хватку, и включился снова. Иньяки Уильямс сравнял счет, гениально пробив в ближнюю девятку с острого угла, а победу баски вырвали благодаря рикошету - 3:2!

В таблице команда Марселино поднялась на 9-е место с 24 очками. До зоны ЛЕ и даже ЛЧ - рукой подать, ничего еще не потеряно. У "Бетиса" дела еще лучше - он по-прежнему 3-й с 30 очками в активе.

18-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Бетис" - 3:2

Голы: Уильямс, 2, 72, де Маркос, 89 - Хуанми, 6, Фекир, 52

"Атлетик": Агирресабала - Лекуэ (де Маркос, 55), Йерай, Нуньес, Баленсиага - Нико Уильямс (Морсильо, 82), Весга (Саррага, 55), Венседор, Муниаин (Беренгер, 69) - Рауль Гарсия (Сансет, 69), Уильямс

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено (Миранда, 83) - Гвидо Родригес (Эдгар Родригес, 67), Карвалью (Хоакин, 83) - Каналес, Фекир, Хуанми (Родри, 77) - Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 83)

Предупреждения: Саррага, 58 - Фекир, 49, Гвидо Родригес, 58, Миранда, 90+1

Классическая игра на три результата. Ничья выглядела бы справедливо, но фортуна сегодня была одета в синие цвета.

"Осасуна" была чуть ближе к голу, если сопоставить все созданные моменты. Во втором тайме сперва Авила, а затем и Кике Барха буквально расстреливали ворота с центра штрафной - первый пробил выше, второй попал в Давида Сорию.

"Хетафе" отвечал только попытками из сложных позиций, а затем на 92-й минуте внезапно забил после банального навеса - да, бывает и такое.

Серия неудач уже давит на "Осасуну" - это 9-й тур кряду, когда ей не удалось победить, хотя график весьма щадящий для команды Ягобы Аррасате. В таблице она уже скатилась на 12-е место с 22 очками. "Хетафе" же надо поздравить - он впервые в сезоне покидает зону вылета, набрав 15 баллов.

18-й тур. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Поведа, 90+2

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка (Янкто, 73) - Аленья, Арамбарри, Максимович, Оливера - Унал, Сандро Рамирес (Поведа, 83)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Крус, Ману Санчес - Монкайола, Торро, Брашанац (Хави Мартинес, 84) - Барха (Ойер, 84), Авила (Барберо, 89), Рубен Гарсия (Роберто Торрес, 89)

Предупреждения: Сандро Рамирес, 26, Суарес, 45, Даконам, 51 - Авила, 72

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В статье: Атлетик (Бильбао) Гранада "Хетафе" Бетис (Севилья) Мальорка (Пальма-де-Мальорка) Осасуна (Памплона)
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