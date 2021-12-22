Примера. Гранада - Атлетико 2:1. Самый глубокий кризис при Симеоне

"Атлетико" докатился до того, что по делу проиграл команде из низов таблицы. Это 11-я кряду выездная игра с пропущенными голами для некогда железобетонной защиты Эль Чоло. Что дальше?

Кажется, Диего Симеоне и сам не знает. Сегодня его "Матрасники" очень классно стартовали благодаря красивому индивидуальному голу Жоау Феликса - тот прошел двоих, качнул третьего и пальнул в противоход голкиперу.

Другое дело, что продолжения акция португальца не имела. "Гранада" быстро выровняла игру, и вскоре Дарвин Мачис повторил маневр Феликса, только исполнил еще эффектнее - попал почти в девятку.

8 - Jorge Molina ???????? has been involved eight goals in the last five #LaLiga games (six goals + two assists). Only Leverkusen's Patrick Schick has had a hand more in the Top 5 European Leagues in this process (9 = 8 + 1). Class@GranadaCF_en #GranadaCF pic.twitter.com/mB5ICP7EAC — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2021

Равная игра без какого-либо превосходства чемпиона - болельщики в Гранаде пребывали в экстазе. У "Атлетико" сопротивлялся апатии лишь Феликс, который организовал еще парочку атак и даже забил, но с нарушением правил - перед ударом оперся на голову соперника.

В былые времена Симеоне умел перенастроить команду в перерыве, но сейчас и это не сработало. Во втором тайме за "Матрасников" играл снова только Феликс, пока остальные звезды имитировали футбол. Луис Суарес ушел с поля без гола в 10-й раз подряд - это его антирекорд в Ла Лиге. Карраско, Трипьер, де Пауль - ну просто кошмар.

В результате Феликс еще раз красиво ударил издали в штангу, мяч от нее отлетел к игрокам "Гранады", а те в три паса вывели на удар 39-летнего Молину - тот в этом сезоне не промахивается.

(-14) - Atlético de Madrid have collected 14 points less than @realmadriden after 18 games played in #LaLiga, the biggest margin for Real Madrid at this stage of the competition since Málaga-Atlético in 2012, the first game under Diego Pablo Simeone for "Colchoneros". Obstacle pic.twitter.com/urPxpXCdzY — OptaJose (@OptaJose) December 22, 2021

Четвертое подряд поражение для "Атлетико" в Ла Лиге - так плохо при Симеоне команда еще не выступала. Конечно, это повод задуматься - и тренеру, и футболистам, и даже боссам клуба. В таблице "Матрасники" 5-е с 29 очками; у "Гранады" же 22 балла, 12-е место и первая победа над "Атлетико" с 2011 года.

9-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Мачис, 17, Молина, 61 - Феликс, 2

"Гранада": Масимиану - Ариас (Виктор Диас, 46), Херман Санчес, Торенте, Нева - Пуэртас, Милья, Исма Руис (Мончу, 79), Мачис (Эскудеро, 66) - Молина (Этеки, 79), Суарес (Бакка, 90)

"Атлетико": Облак - Фелипе, Кондогбья (Эррера, 68), Эрмосо - Коке - Трипьер, Лемар, де Пауль (Корреа, 68), Карраско (Ренан Лоди, 78) - Суарес (Матеус Кунья, 68), Феликс

Предупреждения: Масимиану, 66, Исма Руис, 69, Мончу, 86, Торенте, 90+4 - де Пауль, 7