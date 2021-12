Примера. Гранада - Атлетико 2:1. Самый глубокий кризис при Симеоне

"Атлетико" докатился до того, что по делу проиграл команде из низов таблицы. Это 11-я кряду выездная игра с пропущенными голами для некогда железобетонной защиты Эль Чоло. Что дальше?

Кажется, Диего Симеоне и сам не знает. Сегодня его "Матрасники" очень классно стартовали благодаря красивому индивидуальному голу Жоау Феликса - тот прошел двоих, качнул третьего и пальнул в противоход голкиперу.

Другое дело, что продолжения акция португальца не имела. "Гранада" быстро выровняла игру, и вскоре Дарвин Мачис повторил маневр Феликса, только исполнил еще эффектнее - попал почти в девятку.

8 - Jorge Molina ???????? has been involved eight goals in the last five #LaLiga games (six goals + two assists). Only Leverkusen's Patrick Schick has had a hand more in the Top 5 European Leagues in this process (9 = 8 + 1). Class@GranadaCF_en #GranadaCF pic.twitter.com/mB5ICP7EAC