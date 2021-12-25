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Барселона нашла замену Десту в Аяксе
Далеко не первая покупка у "аяксидов" от каталонцев
ФК Аякс/Автор неизвестен
Каталонская "Барселона" собирается продать в январе защитника Серджиньо Деста, чтобы улучшить свое финансовое положение.
Если уход 21-летнего американца состоится, команда Хави сделает своим приоритетом трансфер латераля "Аякса" Нуссаира Мазрауи, который летом станет свободным агентом.
Как пишет авторитетный инсайдер Николо Скира, "Барселона" уже ведет переговоры с агентом марокканского правого защитника, Мино Райолой.
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Источник:NicoSchira
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