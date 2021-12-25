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Барселона нашла замену Десту в Аяксе

Испания
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Далеко не первая покупка у "аяксидов" от каталонцев

Барселона нашла замену Десту в Аяксе

ФК Аякс/Автор неизвестен

Новина українською

Каталонская "Барселона" собирается продать в январе защитника Серджиньо Деста, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Если уход 21-летнего американца состоится, команда Хави сделает своим приоритетом трансфер латераля "Аякса" Нуссаира Мазрауи, который летом станет свободным агентом.

Как пишет авторитетный инсайдер Николо Скира, "Барселона" уже ведет переговоры с агентом марокканского правого защитника, Мино Райолой.

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В статье: Аякс (Амстердам) Барселона Нуссайр Мазрауи Серджино Дест
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Источник:
NicoSchira

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