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Дембеле не ответил на предложение Барсы и рассматривает варианты с АПЛ
Усман тянет время
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.
Ранее, была информация, что руководство "сине-гранатовых" предложило французу продлить контракт на 5 лет с понижением зарплаты.
Но как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, 24-летний футболист и его агент так и не приняли решение и не отвечают каталонцам 10 дней. Усман оценивает другие варианты и пытается выиграть время.
По информации источника, к Дембеле есть интерес от ряда клубов из Англии. В частности за вингером следят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ньюкасл". "Сороки" предлагают зарплату в размере 15 млн евро + бонусы.
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