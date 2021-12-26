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Дембеле не ответил на предложение Барсы и рассматривает варианты с АПЛ

Испания
(1 голосов)

Усман тянет время

Дембеле не ответил на предложение Барсы и рассматривает варианты с АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.

Ранее, была информация, что руководство "сине-гранатовых" предложило французу продлить контракт на 5 лет с понижением зарплаты.

Но как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, 24-летний футболист и его агент так и не приняли решение и не отвечают каталонцам 10 дней. Усман оценивает другие варианты и пытается выиграть время.

По информации источника, к Дембеле есть интерес от ряда клубов из Англии. В частности за вингером следят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Ньюкасл". "Сороки" предлагают зарплату в размере 15 млн евро + бонусы.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
26.12.2021 в 22:31
Этой обезьяне дали понять, шо она нужна Барселоне, сделали честь этой вечно травмированной хитрожопой мартышке, а она ещё, шо-то там выё@ывается, в АПЛ типа хочет, цену набивает.. Негроид сс.ука.
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