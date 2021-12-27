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Хавбек ПСЖ прибыл в Испанию для завершения перехода в Реал Сосьедад
Речь идет об арендном соглашении
Фото: Divulgação/PSG
Полузащитник "ПСЖ" Рафинья Алькантара прибыл в Испанию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с "Реал Сосьедадом".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 28-летний бразилец перейдет в новый клуб на правах арендного соглашения без права выкупа.
Отмечается, что испанский клуб будет платить часть зарплаты игрока на период аренды.
У бразильца не было постоянной игровой практики в парижском клубе. В его активе в этом сезоне всего 220 минут в пяти матчах. В последний раз он выходил на поле еще 15 октября, пропустив 14 последних поединков команды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алькантара в 12 миллионов евро.
Также напомним, что в "ПСЖ "Рафинья перешел именно с испанского чемпионата, покинув "Барселону" в октябре 2020-го.
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