Коутиньо готов уйти из Барселоны

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готовится покинуть команду в зимнее трансферное окно. Бразильский футболист согласился уйти из клуба в январе, чтобы иметь больше игровой практики для попадания в сборную на чемпионат мира — 2022. Об этом пишет The Sun.

Главный тренер испанской команды Хави предпочитает использовать в полузащите молодых футболистов. Коутиньо понимает, что для того, чтобы попасть на чемпионат мира в Катаре, ему нужно больше играть в футбол. Сообщается, что бывший игрок "Ливерпуля" может вернуться в АПЛ: им интересуются "Арсенал", "Эвертон" и "Тоттенхэм".

29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами.