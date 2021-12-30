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Коутиньо готов уйти из Барселоны

Испания
(1 голосов)

Футболист получает мало игрового времени

Коутиньо готов уйти из Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готовится покинуть команду в зимнее трансферное окно. Бразильский футболист согласился уйти из клуба в январе, чтобы иметь больше игровой практики для попадания в сборную на чемпионат мира — 2022. Об этом пишет The Sun.

Главный тренер испанской команды Хави предпочитает использовать в полузащите молодых футболистов. Коутиньо понимает, что для того, чтобы попасть на чемпионат мира в Катаре, ему нужно больше играть в футбол. Сообщается, что бывший игрок "Ливерпуля" может вернуться в АПЛ: им интересуются "Арсенал", "Эвертон" и "Тоттенхэм".

29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (9)
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NORDOS
30.12.2021 в 17:56
олень порекомендував
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-1
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Барселиниус (землянин)
30.12.2021 в 17:35
Слышь, пацан, а не пошёл бы ты нах.уй со своими прогнозами.
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0
-1
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NORDOS
30.12.2021 в 18:31
шо? знову шмальнув? з уявним пацаном розмовляєш?
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+1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.12.2021 в 18:11
Так никем особо и не стал! Пусть в Черноморец приходит доказывать свою профпригодность!
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NORDOS
30.12.2021 в 18:27
лише в шлюхтьортам як раз місце шмарлоса звільнилося. буде шмурдіка тренувать як правильно ходити по полю, щоб при цьому гроші платили та в збірну викликали
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Spokoyno (Київ)
30.12.2021 в 17:05
Так брали, як зірку... Утім не склалось Хто більше винен купа коучів, що не могли знайти місця Коутіньо у своїх схемах чи сам Філіпе важко зрозуміти. Тому відхід вірне рішення. Бо Барселоні варто перебудовуватись не на сезон, два, а кардинально на багаторічну перспективу!
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+2
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Барселиниус (землянин)
30.12.2021 в 17:40
Скорее дело в самом Коутинье. За основу надо бороться, выгрызать её, доказывать на поле, шо ты лучший, быть бойцом. Филипок не таков.Огромная ошибка Барсы наряду с Дембеле и Ленгле. За Гризмана я уже молчу. )))
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NORDOS
30.12.2021 в 18:00
зате як в складі Баварії проти барси зігравталантіщє
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-2
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Барселиниус (землянин)
30.12.2021 в 18:34
Сс.учара блъ... Так старался нагадить Барсе при счёте 2-6, шо аж из трусов выпрыгивал, уе.банище бразильское... вляпал Барсу в историю, х.уй терь отмоешься.
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