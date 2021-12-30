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Коутиньо готов уйти из Барселоны
Футболист получает мало игрового времени
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо готовится покинуть команду в зимнее трансферное окно. Бразильский футболист согласился уйти из клуба в январе, чтобы иметь больше игровой практики для попадания в сборную на чемпионат мира — 2022. Об этом пишет The Sun.
Главный тренер испанской команды Хави предпочитает использовать в полузащите молодых футболистов. Коутиньо понимает, что для того, чтобы попасть на чемпионат мира в Катаре, ему нужно больше играть в футбол. Сообщается, что бывший игрок "Ливерпуля" может вернуться в АПЛ: им интересуются "Арсенал", "Эвертон" и "Тоттенхэм".
29-летний Коутиньо в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании, отметившись двумя голами.
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