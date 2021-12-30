Настоящие зарплаты футболистов Реала в 2021 году – ВИДЕО

В новом ролике Фолстен обсудит сколько зарабатывают игроки "Реала" в 2021 году!

В этом ролике вы узнаете зарплаты Бензема, Лунина, Алабы, Винисиуса, Модрича, Марсело, Каземиро, Бэйла, Азара, Куртуа, Йовича, Иско, Начо и других игроков королевского клуба.

На канале Фолстен вы можете узнать о трансферах, новостях футбола, слухах и околофутбольных моментах. Приятного просмотра.