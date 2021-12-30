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Настоящие зарплаты футболистов Реала в 2021 году – ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

Свежее видео от Фолстена

Настоящие зарплаты футболистов Реала в 2021 году – ВИДЕО

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В новом ролике Фолстен обсудит сколько зарабатывают игроки "Реала" в 2021 году!

В этом ролике вы узнаете зарплаты Бензема, Лунина, Алабы, Винисиуса, Модрича, Марсело, Каземиро, Бэйла, Азара, Куртуа, Йовича, Иско, Начо и других игроков королевского клуба.

На канале Фолстен вы можете узнать о трансферах, новостях футбола, слухах и околофутбольных моментах. Приятного просмотра.

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В статье: Давид Алаба Карим Бензема Реал (Мадрид) Андрей Лунин Винисиус Жуниор Фолстен
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
30.12.2021 в 20:49
Бедный Лунин...
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