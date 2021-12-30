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Настоящие зарплаты футболистов Реала в 2021 году – ВИДЕО
Свежее видео от Фолстена
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В новом ролике Фолстен обсудит сколько зарабатывают игроки "Реала" в 2021 году!
В этом ролике вы узнаете зарплаты Бензема, Лунина, Алабы, Винисиуса, Модрича, Марсело, Каземиро, Бэйла, Азара, Куртуа, Йовича, Иско, Начо и других игроков королевского клуба.
На канале Фолстен вы можете узнать о трансферах, новостях футбола, слухах и околофутбольных моментах. Приятного просмотра.
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
30.12.2021 в 20:49
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