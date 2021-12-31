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Президент Атлетико: Те, кто освистывали Гризманна, через две недели аплодировали ему

Испания
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Энрике Сересо дал комментарий

Президент Атлетико: Те, кто освистывали Гризманна, через две недели аплодировали ему

Atle

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Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался о форварде команды Антуане Гризманне. Он вернулся в мадридский клуб из "Барселоны".

"Мы все знали, что Гризманн — великолепный игрок. Понимали, что его будут освистывать. Но это было дело двух недель. Уже через две недели те, кто ему свистели, перестали это делать. Теперь эти же люди аплодируют ему. Мы рассчитывали на это. Все ожидали, что так будет. Гризманн — отличный игрок, который поможет нам добиться результатов.

Есть ли сейчас у нас поводы для беспокойства в связи с плохими результатами? Мы давно не проигрывали четыре матча подряд. В прошлом сезоне в Примере нас почти догнали остальные команды. И тогда отрыв был таким же, как наше отставание сейчас. Почему бы нам и самим не сделать то же самое? Всегда нужно сохранять оптимизм", — цитирует Сересо Marca.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Энрике Сересо
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