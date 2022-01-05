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Кубок короля. Сельта вылетела, Валенсии повезло, а Бланко-Лещук снова забил
Сегодня начинается основная сетка национального Кубка в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
Еще вчера в 1/16 финала Кубка пробился "Эспаньол" - 120 минут ему не хватило, так что пришлось бить пенальти на поле "Понферрадины".
Сегодня помимо прочих стартуют в Кубке "Реал" и "Барса" - отчеты об их успехах читайте на нашем сайте отдельно.
Еще 7 поединков 1/32 финала будут сыграны завтра, 6 января.
Из Кубка вылетела еще одна команда Примеры - "Сельта" оступилась в поединке с "Атлетико Балеарес" из третьего дивизиона. Неудача "Кельтов" понятна - у них совсем нет скамейки; стоило оставить в запасе Мину и Аспаса, как команда мигом скисла.
Была близкой к вылету и "Мальорка" после гола со второго этажа от нашего старого знакомого Густаво Бланко-Лещука, однако все же смогла собраться и вырвала победу под занавес игры.
Еще драматичнее закончился матч в Картахене, где все было готово к дополнительному времени, но чудовищный ляп вратаря привел к голу Денису Черышева на последней компенсированной минуте - до этого россиянин не отличался за клуб 23 месяца!
"Картахена" (ІІ дивизион) - "Валенсия" - 1:2
Голы: Ортуньо, 75 (с пенальти) - Солер, 35, Черышев, 90+3
"Эйбар" (ІІ) - "Мальорка - 1:2
Голы: Бланко-Лещук, 45+2 - Гайя, 68, Анхель, 82
"Леганес" (ІІ) - "Реал Сосьедад" - 2:3
Голы: Муньос, 60, 70 - Исак, 8, Оярсабаль, 43, 74 (с пенальти)
"Атлетико Балеарес" (III) - "Сельта" - 2:1
Голы: Манель Мартинес, 17, 76 - Браис Мендес, 67
"Вальядолид" (ІІ) - "Бетис" - 0:3
Голы: Карвалью, 24, Фекир, 27, Борха Иглесиас, 50
"Мирандес" (ІІ) - "Райо Вальекано" - 0:1
Гол: Мартин, 67
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