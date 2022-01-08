Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дани Алвес вернулся в старт Барселоны в Ла Лиге и тем самым установил рекорд
Легендарный игрок
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В рамках 20-го тура испанского чемпионата "Гранада" на своем поле принимает "Барселону". В стартовом составе гостей на правом фланге защиты появился Дани Алвес, вернувшись в игры Ла Лиги впервые с мая 2016 года. Интересно, что тогда Алвес тоже противостоял "насридам".
Бразилец вышел в матче Примеры в футболке "блауграны" в возрасте 38 лет и 247 дней, установив рекорд клуба.
Предыдущим единоличным героем этого достижения был голкипер Пинту, который в мае 2015-го сыграл в чемпионате в возрасте 38 лет и 190 дней.
38 - @DaniAlvesD2 (38 years, 247 days) become the oldest player to make an appearance in a @LaLigaEN game with @FCBarcelona, overpassing @13_Pinto (38 years, 190 days against Atlético on May 17, 2014). Long-lived. pic.twitter.com/f0WwVmc2IO— OptaJose (@OptaJose) January 8, 2022
Отметим, что это уже второй официальный матч Алвеса после возвращения в "Барселону". 5 января он провел 90 минут в поединке Кубка Испании против “Линареса”.
После перерыва счет в матче "Гранада" - "Барселона" 0:0. За текстовой трансляцией вы можете следить
Популярное сейчас
- Здесь Салах, Мане и лучший бомбардир ЛЧ. Что нужно знать о будущем Кубке Африки
- Альянс объединится с клубом Второй лиги, перестройка в Полесье. Чем жила Первая лига в декабре
- Александрия подпишет семь новых игроков зимой
- Кто такой Богдан Милованов, выбивший Вильярреал из Кубка - краткая справка
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО