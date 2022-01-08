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Дани Алвес вернулся в старт Барселоны в Ла Лиге и тем самым установил рекорд

Испания
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Легендарный игрок

Дани Алвес вернулся в старт Барселоны в Ла Лиге и тем самым установил рекорд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В рамках 20-го тура испанского чемпионата "Гранада" на своем поле принимает "Барселону". В стартовом составе гостей на правом фланге защиты появился Дани Алвес, вернувшись в игры Ла Лиги впервые с мая 2016 года. Интересно, что тогда Алвес тоже противостоял "насридам".

Бразилец вышел в матче Примеры в футболке "блауграны" в возрасте 38 лет и 247 дней, установив рекорд клуба.

Предыдущим единоличным героем этого достижения был голкипер Пинту, который в мае 2015-го сыграл в чемпионате в возрасте 38 лет и 190 дней.

Отметим, что это уже второй официальный матч Алвеса после возвращения в "Барселону". 5 января он провел 90 минут в поединке Кубка Испании против “Линареса”.

После перерыва счет в матче "Гранада" - "Барселона" 0:0. За текстовой трансляцией вы можете следить здесь.

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В статье: Барселона Гранада Дани Алвес
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