Дани Алвес вернулся в старт Барселоны в Ла Лиге и тем самым установил рекорд

В рамках 20-го тура испанского чемпионата "Гранада" на своем поле принимает "Барселону". В стартовом составе гостей на правом фланге защиты появился Дани Алвес, вернувшись в игры Ла Лиги впервые с мая 2016 года. Интересно, что тогда Алвес тоже противостоял "насридам".

Бразилец вышел в матче Примеры в футболке "блауграны" в возрасте 38 лет и 247 дней, установив рекорд клуба.

Предыдущим единоличным героем этого достижения был голкипер Пинту, который в мае 2015-го сыграл в чемпионате в возрасте 38 лет и 190 дней.

