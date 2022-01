Примера. Севилья держит темп Реала, Райо по-прежнему не проигрывает дома

Ни вашим, ни нашим - плохой результат для команд, которые ведут очень жесткую борьбу за зону ЛЧ, но что делать, если игра действительно была равна?

Наверное, ключевым ее эпизодом стало удаление на 33-й минуте - Алекс Морено шипами разбил голову Иси Паласону, и тот пролежал несколько минут в собственной крови. Конечно, это красная.

"Бетис" в ответ не развалился, а даже наоборот - завелся и быстро открыл счет. Фекир, Бельерин и Каналес на троих сообразили идеальную контратаку, которую ударом в уже пустые ворота завершил экс-хавбек "Реала".

На второй тайм гости вышли явно защищать счет, хозяева же с каждой минутой все сильнее запирали "Бетис" в его штрафной. Особых заготовок у "Райо" не наблюдалось - почти каждая атака заканчивалась либо навесом, либо прострелом. Тем не менее, количество вылилось в качество - Бебе навесил на Фалькао, тот пробил в штангу, а набежавший Балью добил мяч в сетку.

10 - Rayo Vallecano have not lost any of their 10 home games in @LaLigaEN this season (W8 D2), becoming the first newly-promoted side to go unbeaten in their first 10 home games of a top-flight campaign in the 21st century. Fortress. pic.twitter.com/fGHziKB6d1