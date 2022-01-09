Примера. Севилья держит темп Реала, Райо по-прежнему не проигрывает дома

Ни вашим, ни нашим - плохой результат для команд, которые ведут очень жесткую борьбу за зону ЛЧ, но что делать, если игра действительно была равна?

Наверное, ключевым ее эпизодом стало удаление на 33-й минуте - Алекс Морено шипами разбил голову Иси Паласону, и тот пролежал несколько минут в собственной крови. Конечно, это красная.

"Бетис" в ответ не развалился, а даже наоборот - завелся и быстро открыл счет. Фекир, Бельерин и Каналес на троих сообразили идеальную контратаку, которую ударом в уже пустые ворота завершил экс-хавбек "Реала".

На второй тайм гости вышли явно защищать счет, хозяева же с каждой минутой все сильнее запирали "Бетис" в его штрафной. Особых заготовок у "Райо" не наблюдалось - почти каждая атака заканчивалась либо навесом, либо прострелом. Тем не менее, количество вылилось в качество - Бебе навесил на Фалькао, тот пробил в штангу, а набежавший Балью добил мяч в сетку.

10 - Rayo Vallecano have not lost any of their 10 home games in @LaLigaEN this season (W8 D2), becoming the first newly-promoted side to go unbeaten in their first 10 home games of a top-flight campaign in the 21st century. Fortress. pic.twitter.com/fGHziKB6d1 — OptaJose (@OptaJose) January 9, 2022

У "Райо Вальекано" уже 10 матчей без поражений на своем поле - результат, достойный уважения. В таблице команда Андони Ираолы идет 7-й с 31 очком. "Бетис" имеет всего на три балла больше, но занимает третью строчку - сумасшедшая плотность!

20-й тур. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Бетис" - 1:1

Голы: Балью, 70 - Каналес, 45+2

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Валентин (Гвардиола, 60) - Паласон (Бебе, 67), Трехо (Сисс, 83), Нтека (Альваро Гарсия, 67) - Фалькао

"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Бартра, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Фекир, Тельо (Руибаль, 84) - Борха Иглесиас (Гуардадо, 40)

Предупреждения: Валентин, 55 - Каналес, 34, Гуардадо, 45+6, Руи Силва, 87

Удаление: Алекс Морено, 33

"Севилья" не отпускает "Реал" в отрыв, продолжая демонстрировать чудеса надежности в обороне - это если очень коротко.

Рафа Мир - самый острый игрок "Нервиона". Сегодня он забил трижды, но два мяча аннулировали из-за офсайдов. Засчитали только самый эффектный - форвард пяткой замкнул прострел с фланга, чем сбил с толку Сорию.

"Хетафе" в ответ предлагал множество фолов, борьбы, беготни, но не моментов. Вспомнить можно лишь незасчитанный из-за офсайда Максимовича. Дмитрович в рамке стоял почти без работы.

Второй тайм в плане зрелищности был даже хуже первого. Кое-как взбодрил "Севилью", лишь выход Ивана Ракитича - с его подачи, например, мог забить Диего Карлос, но пробил чуть мимо штанги. Также запомнился проход и удар Папу Гомеса - тоже в рекламный щит.

11 - @SevillaFC_ENG's Lucas Ocampos ???????? has been involved in 11 goals in his last 14 games in all competitions (7 goals, 4 assists), as many goals as in his previous 55 games for Sevilla (7 goals, 4 assists). Fire. pic.twitter.com/ewE46EtxfQ — OptaJose (@OptaJose) January 9, 2022

Хулен Лопетеги может быть доволен - его команда играет ровно, без спадов. Шестые 1:0 в 20 турах - такое ощущение, что "Севилья" в этом сезоне превратилась в праймовый "Атлетико".

В таблице это тоже приносит плоды - "Нервион" отстает от "Реала" лишь на 5 очков, имея 44 балла и матч в запасе. Интрига в Примере еще жива! "Хетафе" же идет 16-м с 18 баллами.

20-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Хетафе" - 1:0

Гол: Рафа Мир, 22

"Севилья": Дмитрович - Монтьель, Кунде (Гудель, 46), Диего Карлос, Акунья - Жоан Жордан, Фернандо, Оливер (Ракитич, 62) - Окампос, Рафа Мир, Папу Гомес (Оскар, 90)

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка (Кабако, 86), Сильва (Янкто, 74) - Аленья, Максимович, Флорентину Луиш (Витоло, 86) - Мата (Поведа, 64), Унал

Предупреждения: Окампос, 37 - Даконам, 29, Сильва, 65, Флорентину Луиш, 84