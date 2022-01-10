Барселона интересуется бывшей звездой Челси Оскаром

"Барселона" хочет подписать бывшего полузащитника "Челси" и сборной Бразилии Оскара, сообщает TNT Sports. Стороны контактируют с начала этого года.

EXCLUSIVO! Segundo apuração do nosso @marcelobechler, o Barcelona procurou o meia Oscar, atualmente no Shanghai SIPG, da China! O contato foi feito no início do ano, mas a dificuldade financeira do time espanhol dificulta a negociação. ????❌ E aí, acha que seria uma boa? ???? pic.twitter.com/ngKrg4QgHd — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) January 10, 2022

Сообщается, что финансовые проблемы каталонцев могут помешать осуществлению сделки.

Текущий контракт бразильца с китайской командой рассчитан до ноября 2024 года.

Напомним, что с 2012 по 2017 год Оскар играл за "Челси".

В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 25 матчей, забил 5 голов и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.