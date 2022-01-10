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Барселона интересуется бывшей звездой Челси Оскаром

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Бразилец уже 4 года выступает в Китае за "Шанхай СИПГ"

Барселона интересуется бывшей звездой Челси Оскаром

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" хочет подписать бывшего полузащитника "Челси" и сборной Бразилии Оскара, сообщает TNT Sports. Стороны контактируют с начала этого года.

Сообщается, что финансовые проблемы каталонцев могут помешать осуществлению сделки.

Текущий контракт бразильца с китайской командой рассчитан до ноября 2024 года.

Напомним, что с 2012 по 2017 год Оскар играл за "Челси".

В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 25 матчей, забил 5 голов и отдал 16 голевых передач. Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.

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В статье: Оскар Барселона Челси (Лондон) Шанхай СИПГ
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.01.2022 в 01:15
Новость для доктора и его пациентов
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+3
0
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 00:26
Банкроты хотят задаром всех пенсионеров скупить. Это возрождение!
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