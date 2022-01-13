  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал додавил мотивированных каталонских заложников, а Интер – "армию" Юве. Аудиомнение #132
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал додавил мотивированных каталонских заложников, а Интер – "армию" Юве. Аудиомнение #132

Испания
(1 голосов)

По следам Суперкубков разных стран

Реал додавил мотивированных каталонских заложников, а Интер – "армию" Юве. Аудиомнение #132

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем матчи Суперкубков Испании и Италии. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеУльтрас Ювентуса повесили на трибунах баннер с пожеланием смерти своему президенту
Читайте такжеАнчелотти – о победе Реала в полуфинале Суперкубка Испании: Барселона играла очень хорошо

Не понимаем, зачем выпускать Алвеша под Винисиуса. Объясняем, почему "Барселона" играет навесами, а также можно ли списывать Бускетса. Анчелотти убивает основу "Реала", дырявая защита "Ювентуса" подводит полководца Массимилиано – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:34 – "Барселона" – "Реал" (2:3);

12:29 – "Интер" – "Ювентус" (2:1)

16:39 – О необходимости дополнительного времени. И в офсайд не попадайте!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Карло Анчелотти Ювентус (Турин) Суперкубок Испании Массимилиано Аллегри Суперкубок Италии Хави Эрнандес Эль Класико Барселона Алекс Сандро Маттиа Де Шильо Реал (Мадрид) Интер (Милан) Дани Алвеш Симоне Индзаги Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...