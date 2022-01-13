Реал додавил мотивированных каталонских заложников, а Интер – "армию" Юве. Аудиомнение #132

Обсуждаем матчи Суперкубков Испании и Италии. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Не понимаем, зачем выпускать Алвеша под Винисиуса. Объясняем, почему "Барселона" играет навесами, а также можно ли списывать Бускетса. Анчелотти убивает основу "Реала", дырявая защита "Ювентуса" подводит полководца Массимилиано – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:34 – "Барселона" – "Реал" (2:3);

12:29 – "Интер" – "Ювентус" (2:1)

16:39 – О необходимости дополнительного времени. И в офсайд не попадайте!