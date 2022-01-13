Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал додавил мотивированных каталонских заложников, а Интер – "армию" Юве. Аудиомнение #132
По следам Суперкубков разных стран
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем матчи Суперкубков Испании и Италии. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Не понимаем, зачем выпускать Алвеша под Винисиуса. Объясняем, почему "Барселона" играет навесами, а также можно ли списывать Бускетса. Анчелотти убивает основу "Реала", дырявая защита "Ювентуса" подводит полководца Массимилиано – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:34 – "Барселона" – "Реал" (2:3);
12:29 – "Интер" – "Ювентус" (2:1)
16:39 – О необходимости дополнительного времени. И в офсайд не попадайте!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- 37 – только начало? Самые яркие мгновения из жизни и карьеры Артема Милевского
- Заря подписала двух 19-летних защитников Динамо
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Вратарь был в шоке! Василий Кравец забил невероятный гол за Спортинг Хихон
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО