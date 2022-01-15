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Феликс - неприкосновенный для Атлетико. Игрока не продадут в этом году
"Матрасники" верят в 22-летнего нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Испанское издание Marca сообщает, что несмотря на различные слухи, мадридский "Атлетико" по-прежнему делает ставку на Жоау Феликса.
В клубе верят в молодого форварда и не планируют продавать португальца ни в это зимнее трансферное окно, ни летом.
Ранее была информация, что 22-летний Феликс заинтересовал каталонскую "Барселону" и "Манчестер Сити".
В текущем сезоне во всех турнирах Жоау принял участие в 18 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 ассиста.
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