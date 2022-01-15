  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Феликс - неприкосновенный для Атлетико. Игрока не продадут в этом году
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феликс - неприкосновенный для Атлетико. Игрока не продадут в этом году

Испания
(1 голосов)

"Матрасники" верят в 22-летнего нападающего

Феликс - неприкосновенный для Атлетико. Игрока не продадут в этом году

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Новина українською

Испанское издание Marca сообщает, что несмотря на различные слухи, мадридский "Атлетико" по-прежнему делает ставку на Жоау Феликса.

В клубе верят в молодого форварда и не планируют продавать португальца ни в это зимнее трансферное окно, ни летом.

Ранее была информация, что 22-летний Феликс заинтересовал каталонскую "Барселону" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне во всех турнирах Жоау принял участие в 18 матчах, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...