Хави разочарован решением Дембеле не продлевать контракт с Барселоной

Наставник "Барселоны" Хави разочарован решением вингера Усмана Дембеле не продлевать с каталонским клубом контракт, истекающий летом.

Тренер считает себя обманутым и при этом винит в произошедшем агента футболиста – Муссу Сиссоко. По мнению наставника "блауграны", у Дембеле токсичное окружение.

Однако, Хави пока не собирается исключать полузащитника из состава до конца сезона. Тренер также понимает, что для "Барселоны" лучшим выходом было бы продать Дембеле зимой из-за возможного негатива со стороны фанатов.