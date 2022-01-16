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Хави разочарован решением Дембеле не продлевать контракт с Барселоной
Коуч рассчитывал на другой исход переговоров
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Барселоны" Хави разочарован решением вингера Усмана Дембеле не продлевать с каталонским клубом контракт, истекающий летом.
Тренер считает себя обманутым и при этом винит в произошедшем агента футболиста – Муссу Сиссоко. По мнению наставника "блауграны", у Дембеле токсичное окружение.
Однако, Хави пока не собирается исключать полузащитника из состава до конца сезона. Тренер также понимает, что для "Барселоны" лучшим выходом было бы продать Дембеле зимой из-за возможного негатива со стороны фанатов.
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