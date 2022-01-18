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Легенда Мадрида. Умер 12-кратный чемпион Испании и единственный 6-кратный обладатель КЕЧ
Триумфатор
Getty Images / Global Images Ukraine
В возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный футболист мадридского "Реала" Франсиско Хенто. Испанец защищал цвета "меренг" с 1953-го по 1971-й год (18 сезонов), он провел за "сливочных" 600 матчей и забил 182 гола.
Отметим, что Хенто – единственный в мире исполнитель, который 6 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов. Также он 12 раз выиграл чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании. В 1960 году взял с командой Межконтинентальный кубок. В сумме Хенто выиграл с "Реалом" 23 трофея – это клубный рекорд. Победив в Суперкубке Испании, Марсело догнал Франсиско по количеству титулов за "Реал".
Клуб выражает соболезнования семье своей легенды – жене, сыновьям и внукам.
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