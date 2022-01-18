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Легенда Мадрида. Умер 12-кратный чемпион Испании и единственный 6-кратный обладатель КЕЧ

Испания
(2 голосов)

Триумфатор

Легенда Мадрида. Умер 12-кратный чемпион Испании и единственный 6-кратный обладатель КЕЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный футболист мадридского "Реала" Франсиско Хенто. Испанец защищал цвета "меренг" с 1953-го по 1971-й год (18 сезонов), он провел за "сливочных" 600 матчей и забил 182 гола.

Отметим, что Хенто – единственный в мире исполнитель, который 6 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов. Также он 12 раз выиграл чемпионат Испании, дважды – Кубок Испании. В 1960 году взял с командой Межконтинентальный кубок. В сумме Хенто выиграл с "Реалом" 23 трофея – это клубный рекорд. Победив в Суперкубке Испании, Марсело догнал Франсиско по количеству титулов за "Реал".

Клуб выражает соболезнования семье своей легенды – жене, сыновьям и внукам.

Легенда Мадрида. Умер 12-кратный чемпион Испании и единственный 6-кратный обладатель КЕЧ - изображение 1
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В статье: Реал (Мадрид) Франсиско Хенто
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
18.01.2022 в 12:39
Легенда!! Хай з Богом спочиває!!!. Сподіваюсь хоч тут барсонуті не будуть бризкати жовчю... А Марсело в цьому сезоні випередить дідуся Хенто...
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