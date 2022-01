Кубок короля. Эльче - Реал 1:2. Лунин молодцом, Иско и Азар - неожиданные герои

Мда, нет Бензема, Модрича и Каземиро - и сразу нет "Реала". Сегодня мы убедились в этом особенно ясно.

Скромный "Эльче" 105 минут не уступал лидеру Примеры, хотя тоже дал отдохнуть своим главным звездам - Пере Милье и Лукасу Бойе.

До перерыва именно хозяева были ближе к голу - после ошибки Марсело Каррильо замыкал уже пустые ворота с метра, но удивительным образом попал в перекладину. Это законно вообще?

0.88 - Elche's Guido Carrillo had the third highest xG in a single play without scoring this season in all competitions (0.93 - Asensio vs Mallorca & 0.89 - Sorloth vs Espanyol) and the highest in Copa del Rey (0.88) -only @LaLigaEN teams-. Woodwork. pic.twitter.com/69rAbEn3UG — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2022

"Реал" начал приходить в себя лишь к 30-й минуте. Больше других старался тот же Марсело. После его проходов по воротам били и Камавинга, и Родриго, но оба куда-то не туда. Не хватало точности и попыткам Винисиуса.

Второй тайм не привнес в игру ничего нового, разве что "Эльче" сел еще глубже, явно намереваясь дотянуть до пенальти. "Реал" атаковал медленно, шаблонно и в целом неопасно. Да, был один проход Вини, был шанс Йовича из офсайда, но, положа руку на сердце, это не игра чемпиона.

Так и дотянули до дополнительного времени, и вот здесь началось самое интересное. Андрею Лунину, который скучал 90 минут, пришлось вступать в игру почти сразу, отражая плотный удар Гумбау со штрафного - справился.

3 - Dani Ceballos has provided his third assist for @realmadriden, all in Copa del Rey and the second one to Isco. Connection. pic.twitter.com/MVfEPAr7JF — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2022

Дальше - больше. Марсело сорвал контратаку "Эльче" и схлопотал красную. Еще один штрафной - и бедняга Лунин уже вытаскивал мяч из своих ворот. Два рикошета не оставили ему никаких шансов.

"Реал" был у края пропасти, но его оттащили те, о ком все давно забыли - Себальос ударил, а Иско подправил мяч в сетку. Кто бы мог подумать? Они ведь главные кандидаты на трансфер! Главнее лишь Эден Азар и… он забил второй гол Мадрида в меньшинстве! Убежал в контратаку после гениального паса Алабы, обыграл вратаря и покатил в пустые - фантастика!

2 - @hazardeden10 has been involved in two goals in his last two games for @realmadriden (1 goal & 1 assist), as many as in his previous 17 games in all competitions (2 assists). Qualified. pic.twitter.com/icmDd9Op57 — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2022

Весь сезон эту троицу называли балластом, а сегодня они взяли и спасли "Реал", когда он, по-хорошему, сам этого на заслуживал. Логика? Даже не пробуйте искать ее в футболе. Ну а Лунина, похоже, ждет и третий матч в сезоне - сегодня он снова не напортачил.

1/8 финала Кубка. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Верду, 104 - Иско, 108, Азар, 115

"Эльче": Вернер - Паласиос, Нванкво (Верду, 87), Диего Гонсалес, Мохика - Хосан (Моренте, 66), Гути, Гумбау, Фидель - Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95)

"Реал": Лунин - Васкес, Начо, Алаба, Марсело - Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Кроос (Себальос, 90) - Родриго (Азар, 90), Йович (Иско, 79), Винисиус

Предупреждения: Милья, 87 - Кроос, 78, Каземиро, 87, Алаба, 94

Удаления: Милья, 120+2 - Марсело, 102