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Кубок короля. Эльче - Реал 1:2. Лунин молодцом, Иско и Азар - неожиданные герои

Испания
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(3 голосов)

Сумасшедшая победа "Сливочных"

Кубок короля. Эльче - Реал 1:2. Лунин молодцом, Иско и Азар - неожиданные герои

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Мда, нет Бензема, Модрича и Каземиро - и сразу нет "Реала". Сегодня мы убедились в этом особенно ясно.

Скромный "Эльче" 105 минут не уступал лидеру Примеры, хотя тоже дал отдохнуть своим главным звездам - Пере Милье и Лукасу Бойе.

До перерыва именно хозяева были ближе к голу - после ошибки Марсело Каррильо замыкал уже пустые ворота с метра, но удивительным образом попал в перекладину. Это законно вообще?

"Реал" начал приходить в себя лишь к 30-й минуте. Больше других старался тот же Марсело. После его проходов по воротам били и Камавинга, и Родриго, но оба куда-то не туда. Не хватало точности и попыткам Винисиуса.

Второй тайм не привнес в игру ничего нового, разве что "Эльче" сел еще глубже, явно намереваясь дотянуть до пенальти. "Реал" атаковал медленно, шаблонно и в целом неопасно. Да, был один проход Вини, был шанс Йовича из офсайда, но, положа руку на сердце, это не игра чемпиона.

Так и дотянули до дополнительного времени, и вот здесь началось самое интересное. Андрею Лунину, который скучал 90 минут, пришлось вступать в игру почти сразу, отражая плотный удар Гумбау со штрафного - справился.

Дальше - больше. Марсело сорвал контратаку "Эльче" и схлопотал красную. Еще один штрафной - и бедняга Лунин уже вытаскивал мяч из своих ворот. Два рикошета не оставили ему никаких шансов.

"Реал" был у края пропасти, но его оттащили те, о ком все давно забыли - Себальос ударил, а Иско подправил мяч в сетку. Кто бы мог подумать? Они ведь главные кандидаты на трансфер! Главнее лишь Эден Азар и… он забил второй гол Мадрида в меньшинстве! Убежал в контратаку после гениального паса Алабы, обыграл вратаря и покатил в пустые - фантастика!

Весь сезон эту троицу называли балластом, а сегодня они взяли и спасли "Реал", когда он, по-хорошему, сам этого на заслуживал. Логика? Даже не пробуйте искать ее в футболе. Ну а Лунина, похоже, ждет и третий матч в сезоне - сегодня он снова не напортачил.

1/8 финала Кубка. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Мадрид" - 1:2

Голы: Верду, 104 - Иско, 108, Азар, 115

"Эльче": Вернер - Паласиос, Нванкво (Верду, 87), Диего Гонсалес, Мохика - Хосан (Моренте, 66), Гути, Гумбау, Фидель - Лукас Перес (Милья, 79), Каррильо (Фриаса, 95)

"Реал": Лунин - Васкес, Начо, Алаба, Марсело - Вальверде (Модрич, 72), Камавинга (Каземиро, 72), Кроос (Себальос, 90) - Родриго (Азар, 90), Йович (Иско, 79), Винисиус

Предупреждения: Милья, 87 - Кроос, 78, Каземиро, 87, Алаба, 94

Удаления: Милья, 120+2 - Марсело, 102

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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Комментарии (64)
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2022 в 00:12
Следующий раунд кубка будет настоящим испытанием, на нем нельзя будет использовать латиноамериканцев, вызванных в сборные, а именно Милитао, Винисиус, Каземиро, Вальверде, Родриго + получивший красную Марсело, но это скорее плюс))
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.01.2022 в 23:43
Шкода, що серії пенальті не було - для Луніна безпрограшний варіант: не зловив, ну то таке, це ж пенальті, а зловив - герой! Романтика... ))))
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0
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hardcorepwnz (Украина)
21.01.2022 в 00:01
Только это все не важно, хоть герой, хоть нет, пока у него в соперниках за место Куртуа
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 23:40
Азар стал героем)))
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2022 в 23:38
Кто-то перед игрой писал, что Реал отскочит 1.2)) Лунек не подвёл, молодец!
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0
0
Algrab (Костопiль)
20.01.2022 в 23:38
Нормуль...На жаль, матч пропустив, але приємно, що вгадав результат...
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+1
0
sasha_lv (Львів)
21.01.2022 в 00:07
Зато нерви собі зберіг...
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
20.01.2022 в 23:28
Лунін красава, шикарний сейв після штрафного на початку екстра тайму. Кубок Короля якраз і є,щоб можна було дати перепочинок лідерам з одної сторони, і відповідно проявити себе резервістам.
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+1
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
20.01.2022 в 23:03
Барса сравняла. Торрес. Выкусите
Ответить
+1
-5
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 23:03
Вы сначала закусите)))
Ответить
+6
-1
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
20.01.2022 в 23:12
Мы занюхиваем))
+2
-2
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 23:13
Кажется, что всё же что в последнее время понюхиваете)))
+6
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 23:28
+1
0
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
20.01.2022 в 23:21
Это вам только кажется, а когда кажется креститься надо())
Ответить
0
-1
avatar
NORDOS
20.01.2022 в 23:23
шість 100%-их гольових моментів за перший таймдеруть баски середняка лиш забити не щастить
+1
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
20.01.2022 в 23:32
вы с начало продайте своего Дембеле, а потом про выкусите поговорим. А то пока вы выкусываете по зарплатам.
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+2
0
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
20.01.2022 в 22:49
Слабенький реал конечно. Повезло. Судья помог, потому что карманный, ну и пересфсекупил само собой.
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+2
-7
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 22:50
Алєняча лихоманка заразна більше ніж ковід)))
Ответить
+4
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:56
А что, бывают не карманные судьи Переса? Хватит недооценивать нашего президента
Ответить
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
20.01.2022 в 22:57
Правильно. Третий тост - всегда за Переса.
+3
-2
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:57
Перес-топ !
+4
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:58
+4
-1
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
20.01.2022 в 23:01
Наливай)
+1
-1
efim423 (odessa)
20.01.2022 в 22:47
азар плюс судейка не дали посмотреть как лунин пенали тащит , очень жаль . в предпоследнем моменте у ельче , если не засчитывать гол , то нужно ставить пеналь
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+1
-5
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hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:55
Та ну, а если бы не затащил Лунин, кому оно надо))
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+1
0
efim423 (odessa)
20.01.2022 в 22:58
я б с удовольствием посмотрел , думаю что как раз он бы ибыл бы героем матча
0
-1
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NORDOS
20.01.2022 в 23:25
що там давати? фол в атаці. на рот суддєйці хіба що дати
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+1
0
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victor1306 (Мадрид)
20.01.2022 в 22:42
які герої? Ви що, Роман. Азар - ліниве гав.но. Іско, колись один з моїх улюблених футболістів, просто дно. Так, "между" шикарно прокинув, аж Каземіро в шоці був. Але його втрата призвела до контратаки, вилучення і відповідно голу. Два герої - насправді повні нулі. Висновки для мене такі:1) грали не на мінімалках, а на межі піжонства і поууїзма;2) Резерв РМ - якраз рівень приблизно Ельче;2.1) потрібно частіше робити ротацію. Хлопці на банці забули як грати у футбол.3) молімося за Модрича/Каземіро/Кроса та їх здоров'я. Особливо першого;4) я б не сильно переживав, якщо б пролетіли. Останнім часом гранди це собі позволяють.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
20.01.2022 в 22:50
Підписуюсь під усім. Особливо під 1)
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+1
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:54
Проблема нашей ротации в том, что выходят Марсело и Иско, эти недвижимые глыбы, которые даже с одной ногой будут выходить. Надеюсь, до лета, когда их поблагодарят и отпустят на все 4 стороны. Есть же Мигель, Питер Федерико, Аррибас, но выходят Марсело и Иско
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+1
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:56
я ще чекав Бєйла..до повного щастя
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 23:01
Та да, не полный набор рас*издяев на поле вышел)
+3
0
Джим Слэйд (Харьков)
20.01.2022 в 23:15
Бэйл изредка под настроение может и нормально сыграть)
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 23:26
Я вообще был большим поклонником Бэйла, но после пары сильных лет в нашей команде, он выбрал деньги и гольф. Сейчас конечно тоже может выстрелить, но это будет скорее неожиданностью
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
20.01.2022 в 22:41
"Это праздник, с сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах". Мы упрекали Папу Карло, что у него нет ротации. Папа Карло нас услышал, подарил нам ротацию, нервы и головную боль. Ибо у Реала есть от силы 12-13 игроков, которые могут выходить в старте. Запаса прочности, увы, нет. Нужны свежие силы, и не только те двое (Мбаппе и Холланд).
Ответить
+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:43
Просто Эльче побеждать побежали, а только это Реалу и нужно, чтобы на пространстве разорвать) Может специально вдесятером выходить на каждый матч против автобусов? Папе Карло к размышлению.
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 22:41
Не треба гнати на арбітра. Вилучення було справедливе. Фол останньої надії. Напартачив Іско перед цим здорово. Просто треба було Реалу добре получити по зубах, щоб заграти. Ну а Барса вже на 2-й хвилині пропустила, якраз в той час, коли Реал виграв)))
Ответить
+4
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:47
видалення клоуна Марсело-100%,але жовта Кроосу?
Ответить
+2
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
20.01.2022 в 22:49
це точно пес дець. Там щей двоє гравців вривались в штрафну після тої симуляції Фіделя. Я так поняв дон ФП маякнув перед овертаймами, що це може бути його останній матч в майці арбітра, і той трохи роззув очі.
+3
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:50
+2
0
avatar
NORDOS
20.01.2022 в 23:21
де там 100% вилучення? Марсело в м'яч зіграв, ніякого фолу, ніякого вилучення
+1
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 23:24
було Норд,в перерві повтори крутили-спочатку ногу зачепив....
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 23:59
Ну сейчас вышел повтор из-за спины Марсело, тут уже не кажется, что фол. Да чего, вар нужен, а его нет на кубке. Победили и ладно
0
0
sasha_lv (Львів)
21.01.2022 в 00:11
Хард,а може воно і краще,шо Марсело вилучили?
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
20.01.2022 в 22:39
Эльче л0хи конкретные блъ. Был такой шанс дрюкнуть Реал... Эхх..
Ответить
0
-5
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 22:43
Дрюкать - это барсонутые умеют... Друг друга
Ответить
+5
-1
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:48
...і шпаківні.....
+3
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:39
Матч, в котором было все, за что я люблю и ненавижу Реал Мадрид. Ужасная игра некоторых исполнителей (пусть и лавочников), проигрыш аутсайдеру матча, но неожиданный камбэк, когда казалось, что уже все потеряно. Азар так хладнокровно реализовал момент, будто и не было тех 2.5 лет травм, бургеров и неуверенности. Вряд ли это ему уже поможет в РМ, но может получится уйти в хороший клуб. Марсело и Иско, как символ того, как можно скатиться, будучи абсолютными топами. Просто ужасно оба, даже не смотря на гол второго. Йович еще хуже, вот это классический Йович, которому дают шанс. Камавинга понравился, Себальос снова очень неплох. Да и Андрюха Лунин в полном порядке! А уж в каком порядке наш папа Флорентино, как успел занести бабла админам перед финальным моментом, ух красавец)) С победой. мадридисты!
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:46
админам=арбитрам
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
20.01.2022 в 22:47
админам матча
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:48
Ага))
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
20.01.2022 в 22:47
Отличный коммент, начиная с первых слов. Люблю и ненавижу - это и мои чувства к Реалу. По персоналиям - согласен. Добавлю только, что Вини заездили, еще не дохлая лошадь (молодой все-таки). Но уже безразличная лошадь, едет по инерции. Без ротации - никак. А на ротацию - почти некого. Вот и задача Папе Карло. Однако - с победой.
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:48
Да, Вини сдал немного. Дать бы ему отдых перед ПСЖ. Может Азар сыграет)
+3
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:39
анлона вже 0-1 горить
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
20.01.2022 в 22:40
Ответить
+1
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:44
та я сьогодні за Барсухочу шоб і в кубку, Реал середняка шпокнув...
+1
0
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 22:47
Тільки баски!!!!!)))
+2
0
Dr. House (Поділля)
20.01.2022 в 22:51
Ось і банкроти зрівняли...(((
+2
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:54
Феран забив.....сьогодні і поліна стріляють
+3
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
20.01.2022 в 23:35
sasha_lv (Львів) Рано ще Торреса поліном називати після двох матчів, час покаже... Що точно можна стрверджувати, що дерево вартістю 140млн.євро піде з Барселони скоро!
0
0
download1 (huyersk)
20.01.2022 в 22:38
чекаємо на початок лютого. Трохи шкода, що не було пенальті, щоб Лунін вийшов героєм
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+2
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:38
коли вже Марсело піде?судейка- поц,мабуть барсюк....
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+1
-1
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NORDOS
20.01.2022 в 22:35
смокчи ельче, смокчи барса, смокчи продажний суддєйка!
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+2
0
sasha_lv (Львів)
20.01.2022 в 22:36
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+1
-1


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